Schockmoment beim Start – Flugzeug muss in Italien notlanden Ein LATAM-Flug von Mailand nach São Paulo muss nach einem Tailstrike notlanden. Hier siehst du den Moment des Aufpralls. 12.07.2024

Ein LATAM-Flug von Mailand nach São Paulo muss nach einem Tailstrike notlanden. Eine Überwachungskamera hat den Vorfall aufgenommen.

alu Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein LATAM-Flug von Mailand nach São Paulo erlitt beim Start einen sogenannten Tailstrike.

Nach etwa einer Stunde musste die Maschine notlanden – Verletzte gab es keine.

Die Gründe sind bislang unklar, die italienische Flugbehörde hat eine Untersuchung eingeleitet. Mehr anzeigen

So haben sich die Passagier*innen eines LATAM-Flugs die Reise nach São Paulo nicht vorgestellt. Am Dienstagmorgen wollte die Boeing 777 am Flughafen Malpensa in Mailand abheben, als sie mit dem Heck auf dem Boden aufschlug.

Eine Überwachungskamera hat den Vorfall festgehalten und zeigt, wie das Flugzeug für mehrere Sekunden über die Startbahn schleift. Im Video ist zu sehen, wie durch den sogenannten Tailstrike viel Rauch entsteht. Wie Augenzeugen gegenüber dem «Corriere della Sera» berichten, soll das Heck auch Funken gesprüht haben.

Schockmoment in Mailand – Flugzeugheck prallt beim Start auf. Screenshot

Die Maschine erlitt einen Sachschaden, hob aber dennoch ab. Nach etwa einer Stunde musste das Flugzeug allerdings wieder in Malpensa notlanden. Verletzte gab es keine.

Gründe unklar

Wie die italienische Zeitung berichtet, hat die italienische Flugbehörde bereits eine Untersuchung eingeleitet. Die Gründe sind bislang völlig unklar.

«Es könnte ein technisches Problem gewesen sein oder eine falsche Berechnung des Gewichts des Flugzeugs», sagt ein erfahrener Pilot gegenüber dem «Corriere della Sera».

Dass eine Katastrophe verhindern werden konnte, sei den Piloten an Bord zu verdanken. «Ein Abbruch des Starts hätte wohl fatale Folgen gehabt», schliesst der zitierte Pilot ab.