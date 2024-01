Influencerin prahlte während Mord-Verhör mit Tiktok-Ruhm

Die britische Influencerin Mahek Bukhari muss eine Haftstrafe von 31 Jahren und acht Monaten absitzen. Leicestershire Police

Weil sie am Tod zweier Männer beteiligt waren, müssen eine Britin und ihre Mutter lange Haftstrafen verbüssen. Eine Doku zeigt: Während eines Verhörs hat sie sich offenbar mit ihrem Status als Influencerin gebrüstet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die britische Influencerin Mahek Bukhari und ihre Mutter wurden zu langen Haftstrafen verurteilt, weil sie eine tödliche Racheaktion orchestrierten.

Eine Doku offenbart nun, dass die Britin während eines Polizeiverhörs mit ihrem Ruhm auf Social Media prahlte.

Das Mutter-Tochter-Gespann lockte den Liebhaber der Mutter in einen Hinterhalt und liess ihn und seinen Begleiter von einer Gruppe bewaffneter Personen von der Strasse drängen. Mehr anzeigen

Ihr Fall hat im Herbst 2023 für grosses Aufsehen in Grossbritannien gesorgt: Die britische Tiktok-Influencerin Mahek Bukhari und ihre Mutter wurden für ihren Beitrag zum Tod zweier Männer verurteilt. Das Strafmass der 24-Jährigen beträgt 31 Jahre und acht Monate Gefängnis, ihre Mutter muss für 26 Jahre und neun Monate hinter Gitter.

Nun bringt ein Videoclip eines Polizeiverhörs, der im Rahmen einer Doku des Fernsehsenders ITV veröffentlicht wurde, neue Details ans Licht, wie der «Mirror» berichtet. So soll sich Bukhari vor den Beamten mit ihrem Einfluss auf Social Media gebrüstet haben. «Ich weiss nicht, ob ich das jetzt erwähnen sollte, aber ich bin in den sozialen Medien unterwegs, ich bin eine Influencerin», soll sie gesagt haben – ohne dazu aufgefordert worden zu sein.

Laut dem zuständigen Detective Inspector, Mark Parish, hätten sie gar nicht erst zu fragen gebraucht: «Sie war mehr als glücklich, uns über ihren Tiktok- und Instagram-Lebensstil erzählen zu können.» Mehr als 160'000 Leute folgten Bukhari zu diesem Zeitpunkt auf Tiktok.

Tödlicher Hinterhalt

Die beiden Frauen wurden verurteilt, im Februar 2022 in die Planung einer tödlichen Racheaktion gegen den heimlichen Liebhaber der Mutter involviert gewesen zu sein. Als sie die Affäre beendete, drohte der Liebhaber, ihrem Ehemann eindeutige Bilder zu schicken, sollte sie ihm nicht die Summe von 3'000 Pfund, umgerechnet rund 3'500 Franken, überweisen.

Das wollte sich das Mutter-Tochter-Gespann aber nicht bieten lassen und lockte den Liebhaber in einen Hinterhalt. Auf einem Parkplatz in Leicester, wo die Geldübergabe hätte stattfinden sollen, wartete eine Gruppe bewaffneter, vermummter Personen auf den Liebhaber und dessen Begleiter. Es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd, die mit dem Tod der beiden Männer endete. Sie wurden von der Strasse gedrängt und prallten in einen Baum.

In der Doku ist laut dem «Mirror» auch Richter Timothy Spencer zu hören, der zu Mahek Bukhari sagt: «Dein Ruhm als Influencerin hat dich völlig selbst besessen gemacht, ohne erkennbares Bewusstsein für die Auswirkungen, die du auf andere hast. Und ohne den Schaden zu bemerken, den du anrichtest.»