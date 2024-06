Pilot stirbt mitten im Flug – Schockansage für Passagiere

Bei einem Flug von Kairo nach Saudi-Arabien verstarb der Pilot. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Dramatische Szene bei einem Linienflug von Ägypten nach Saudi-Arabien. Der Pilot verstirbt an einem Herzinfarkt und der Co-Pilot startet eine unglaubliche Durchsage.

Carsten Dörges Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während eines Linienfluges von Ägypten stirbt der Pilot an einem Herzinfarkt.

Der Co-Pilot erklärt die Situation den Passagieren detailliert.

Nach dem Vorfall wurde harte Kritik am Co-Piloten laut. Mehr anzeigen

Diese Nachricht sorgte für stummes Entsetzen bei den Passagieren von Flug NE130 der ägyptischen Nesma Airlines von Kairo nach Taif in Saudi-Arabien. Der Linienflug war gerade eine Stunde in der Luft, als der Co-Pilot mit gebrochener Stimme über die Sprechanlage verkündete: «Wir entschuldigen uns für die Umleitung des Fluges zum King Abdulaziz Airport in Dschidda aufgrund des Todes meines Bruders und Freundes, Kapitän Hassan, dem Piloten.»

Betroffenheit bei den Passagieren, doch Panikattacken gab es nicht, obwohl viele Passagiere nach eigenen Aussagen durch die traurige Stimme des Co-Piloten berührt waren, wie BBC berichtet.

Nach dem Vorfall wurde deshalb auch Kritik am Co-Piloten laut. Die Information der Passagiere über ein unvorhergesehenes Ereignis wäre zwar richtig gewesen, doch die Details hätte er sich sparen sollen und nur von einem «Notfall an Bord» sprechen dürfen, um eine panikartige Reaktion der Passagiere zu verhindern.

Herzinfarkt als Todesursache

Nach der Durchsage setzte der Airbus A320 wenig später sicher auf dem King Abdulaziz Airport von Dschidda auf. Mit einem Ersatzpiloten ging es dann zum eigentlichen Ziel weiter.

Flugkapitän Adas starb laut ägyptischen Medienberichten an einem plötzlichen Herzinfarkt. Der Mann litt unter Fettleibigkeit und hatte erst vor Kurzem seinen Bruder verloren, deshalb war er wohl gesundheitlich stark angeschlagen.