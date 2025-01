Wasserfall wird zur Gefahr: Riesiger Eiszapfen fällt auf Touristen Trotz Warnschildern wagten sich mehrere Touristen unter einen gefrorenen Wasserfall, um Fotos zu machen. Sie wurden von Eismassen eines herabfallenden Eiszapfens getroffen. Eine Person wurde verletzt. 06.01.2025

Am 4. Januar stürzte ein massiver Eiszapfen von einer hohen Klippe am gefrorenen Heishancha-Wasserfall in der chinesischen Provinz Shaanxi. Der Abbruch der Eismassen verursachte ein Chaos unter den Touristen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls unterhalb des Wasserfalls aufhielten. Auf Videoaufnahmen sind panische Schreie und Rufe flüchtender Menschen zu hören.

Nach Angaben der örtlichen Behörden hat sich beim Vorfall eine Touristin verletzt. Sie rutschte aus, als sie versuchte, dem herabfallenden Eis zu entkommen. Sie erlitt einen Beckenbruch und wird derzeit im Spital behandelt.

Laut Angaben von Mitarbeitenden des örtlichen Landschaftsschutzgebiets sei das Eis des Wasserfalls aufgrund des wärmeren Wetters in letzter Zeit geschmolzen, was zum Abbruch des Eiszapfens führte. Trotz Warnschildern ignorierten einige Touristen die Sicherheitsrichtlinien und wagten sich direkt unter den Wasserfall, um Fotos aus nächster Nähe zu machen.

Um ähnliche Vorfälle zu vermeiden, haben die Behörden das Gebiet abgesperrt, Warnschilder aufgestellt und Mitarbeiter zur Überwachung des Gebiets abgestellt.

