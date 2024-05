Unbekannte Tiefsee: Kalmar geht mit «Scheinwerfern» auf die Jagd

STORY: Wie kaum ein anderer Lebensraum auf der Erde sorgt die Tiefsee auch heute noch für unglaubliche Überraschungen und Beobachtungen. In einer Tiefe von über einem Kilometer hat ein Team von Forschenden aus Australien und Grossbritannien einen Kalmar beobachtet, der Jagd auf einen Kameraausleger des Tauchbootes machte, und dabei offenbar so etwas wie Scheinwerfer an seinen Armen einsetzte. Der Tintenfisch wurde am 8. Mai nördlich der Samoan Passage im Südpazifik beobachtet. An den Enden der beiden Arme des Tintenfisches waren helle biolumineszierende Lichter zu sehen, die Beutetiere aufschrecken sollen. Der Tintenfisch soll immerhin eine Länge von etwa 75 cm gehabt haben. Manche Vertreter der Tintenfische bringen es auf 12 bis 14m Grösse.

