Sunshine State Florida wird von Schneesturm heimgesucht Schneebedeckte Strände und Palmen? Ein seltener Anblick, der sich aktuell der Bevölkerung Floridas bietet. Ein Wintersturm brachte eiskalte Temperaturen und Schnee in den Sunshine State. 23.01.2025

Ein historischer Wintersturm brachte am Dienstag und Mittwoch seltenen Schnee an die US-Golfküste.

Im Sunshine State Florida wurden mehrere Schneefallrekorde aus dem Jahr 1954 gebrochen. In der Kleinstadt Milton fielen 24 Zentimeter Schnee.

In Talahassee, wo die Temperaturen im Januar normalerweise bei 15 Grad liegen, wurden bei Wind Tiefstwerte von minus 15 Grad gemessen. Mehr anzeigen

Ein Wintersturm brachte der US-Golfküste in den letzten Tagen Frost und ungewohnte Schneemassen. In mehreren Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen. Die tiefen Temperaturen halten an – zur Begeisterung vieler Bewohner*innen.

In Florida nutzt die Bevölkerung die seltenen Wetterbedingungen, um im Schnee zu spielen und Schneeengel zu machen. Nutzer*innen von Social Media halten den seltenen Anblick schneebedeckter Strände und Palmen auf Video fest.

In mehreren Gebieten des Sunshine States wurden Schneefallrekorde aus früheren Jahrzehnten gebrochen. Räumungsfahrzeuge sind im Einsatz, um einem Verkehrschaos entgegenzuwirken.

