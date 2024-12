Trump-Enkelin packt über peinlichsten Moment mit Opa aus

Kai Madison Trump hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Grossvater, dem designierten US-Präsidenten Donald Trump. Bild: EPA/Shawn Thew

«Das war mir so peinlich»: Kai Madison Trump hat zwar ein gutes Verhältnis zu ihrem Opa. Doch ein Fauxpas ihres Grossvaters liess sie beinahe vor Scham im Boden versinken, wie sie nun verraten hat.

twei Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit ihrem Opa Donald Trump teilt Kai Madison Trump die Liebe zum Golfsport.

Auf dem grünen Rasen ereignete sich aber auch die bislang peinlichste Erinnerung der 17-Jährigen mit dem designierten US-Präsidenten.

Ursache für den unangenehmen Zwischenfall war eine männliche und in Donald Trumps Augen sehr attraktive Begleitung von Kai. Mehr anzeigen

In den sozialen Medien fliegen Kai Madison Trump die Herzen zu. Bei TikTok bringt es die 17-Jährige auf 1,3 Millionen Follower. Auf YouTube und bei Instagram hält sie die gleiche Anzahl an Fans auf dem Laufenden über ihren Alltag. Und der ist nicht ganz gewöhnlich. Schliesslich ist Kai – der Nachname verrät es – die Enkelin von Donald Trump.

In einer YouTube-Fragerunde hat die Teenagerin nun verraten, welcher peinliche Moment mit ihrem Grossvater sie beinahe vor Scham im Boden versinken liess. Mit Donald teilt sie die Liebe zum Golfen. «Ich habe einen meiner männlichen Freunde zum Golfspielen mitgebracht», berichtete sie.

So weit, so gewöhnlich. Doch Opa Donald nahm die männliche Begleitung zum Anlass, den Beziehungsstatus seiner Enkelin zu deuten. «Oh mein Gott, dein Freund (englisches Original: Boyfriend) sieht so gut aus», habe der 78-Jährige geschwärmt. Doch statt Schmetterlinge im Bauch stieg Kai die Schamesröte ins Gesicht, wie sie zugab: «Das war mir so peinlich. Denn er hat eine Freundin.»

Trump-Enkelin betont: «Ich bin ein normales Kind»

Trotz des unangenehmen Zwischenfalls pflegt Kai ein gutes Verhältnis mit ihrem Grossvater. Mehr noch: Sie bewundert Donald gar. «Er brachte mir bei, niemals aufzugeben», erzählte sie ihren Fans. «Und wenn ich einen Traum habe, soll ich immer versuchen, diesen Traum zu verwirklichen.»

Enkelin des designierten US-Präsidenten zu sein, habe Vor- und Nachteile, beantwortete die 17-Jährige die Nachfrage eines Fans. Ihr sei es aber wichtig zu betonen, dass sie «ein normales Kind» sei und «ein normales Leben» führe. Eine Annehmlichkeit sei indes besonders: «Das Coolste ist, ins Weisse Haus gehen zu können.»

Auch wenn Trump bald wieder die Position des mächtigsten Mannes der Welt innehat, sei er gegenüber Kai «ein ganz normaler Opa», mit dem sie gemeinsam zu Mittag esse oder auf dem Golfplatz stehe, betonte Kai.