Wenn absolute Herrscher feiern: Prinzen-Hochzeit im Sultanat Brunei

Die feierliche, aber insgesamt doch eher bescheiden vollzogene Übernahme des Throns durch König Frederik X. in Dänemark war nicht das einzige royale Ereignis der vergangenen Tage. Erheblich prunkvoller ging es hier, im Sultanat Brunei Darussalam in Südostasien zu. Am 15. Januar feierte die königliche Familie dort die Hochzeit von Prinz Abdul Mateen, Sohn des dienstältestend Monarchen der Welt, von Sultan Hassanal Bolkiah.

16.01.2024