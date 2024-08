Italienische Betriebe klappen die Sonnenschirme zu

Streik in Italiens Strandbädern: Die mächtigen Besitzerfamilien wehren sich gegen eine EU-Richtlinie. Bild: sda

Zwei Stunden in der Hitze: Touristen in Italien standen am Freitag vor zugeklappten Sonnenschirmen. Hintergrund der Aktion: Die Strandbetriebe protestieren gegen eine Richtlinie der EU.

tjnj / dpa dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Italien klappten Strandbetriebe am Freitagnachmittag für zwei Stunden ihre Sonnenschirme zu.

Mit der Aktionen wollen sie gegen eine EU-Richtlinie für mehr Wettbewerb protestieren.

Sie fürchten, ihre Investitionen zu verlieren, wenn die Betriebe auch durch externe Bieter übernommen werden können.

Die Öffnung des touristischen Sektors durch die EU-Regelung ist bislang von italienischen Gerichten bislang nicht durchgesetzt worden. Mehr anzeigen

Am heutigen Freitag klappten italienische Strandbetriebe zwei Stunden lang ihre Sonnenschirme zu. Dahinter steckt ein symbolischer Streik: Die Aktion soll die italienische Regierung dazu zu bringen, eine seit 2006 existierende EU-Anordnung für mehr Wettbewerb nicht umzusetzen.

Strandbetriebe in Italien, zu denen normalerweise eine Bar oder ein Restaurant, Umkleidekabinen sowie Sonnenschirme und Liegestühle gehören, werden häufig von einer Generation an die nächste übergeben.

Einnahmen in Milliardenhöhe

Die Besitzer der Betriebe geben zu bedenken, dass sie ihre Investitionen verlieren könnten, sollten auch Aussenstehende für die Übernahme der Betriebe bieten können. Konkurrenten monieren hingegen, sie würden aus dem lukrativen Sektor ausgeschlossen.

In Italien gibt es 6500 Strandbetriebe, die nach Regierungsangaben jährlich umgerechnet etwa 1,3 Milliarden Franken einnehmen. Dabei zahlen sie demnach nur umgerechnet 113 Millionen Franken an Lizenzgebühren, um die Betriebe an öffentlichen Stränden führen zu dürfen.

Die EU-Anordnung hatte den Sektor geöffnet. Doch italienische Regierungen haben sie bislang nicht umgesetzt. Ein Gericht verlängerte die Lizenzen für italienische Strandbetriebe bis Jahresende.

tjnj / dpa