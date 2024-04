Melectronics steht zum Verkauf: Doch an wen gehen die Filialen? KEYSTONE

Die Migros will Melectronics loswerden. Nun zeigt ein Bericht: Mehrere Konkurrenten zeigen grosses Interesse.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Media Markt soll Interesse an einigen Melectronics-Filialen haben.

Das zeigt ein Medienbericht.

Auch Fressnapf hat Interesse an einigen Standorten. Mehr anzeigen

Nach der Ankündigung von Migros-Chef Mario Irminger vor drei Wochen, dass Käufer für die Elektronikketten bereitstünden, bleibt die Frage nach den Übernehmern noch offen. Inzwischen hat die Migros Aare die Schliessungsdaten einiger Melectronics-Filialen bekannt gegeben, was laut eigenen Angaben nichts mit dem geplanten Verkauf zu tun hat.

Nun gibt es Gerüchte um einen möglichen Abnehmer einiger Filialen. Vertreter von Media Markt sollen im Kanton Bern erschienen sein, um sich potenzielle Standorte anzuschauen, schreibt der «Blick».

Auf Anfrage der Zeitung gibt Media Markt keine Kommentare zur möglichen Übernahme ab, bestätigt jedoch, dass das Unternehmen regelmässig Expansionsmöglichkeiten prüfe. Insbesondere konzentriere sich Media Markt auf kleinere Filialen an hochfrequentierten Standorten mit einem Convenience-Sortiment.

Coop übernimmt Lernende

Melectronics verfügt derzeit noch über 89 Filialen in der ganzen Schweiz. Nun deutet sich an, dass eine Aufteilung der Filialen wahrscheinlich ist. So zeigt etwa die Tierzubehör-Kette Fressnapf Interesse an einzelnen Standorten, schreibt der «Blick».

Auch der direkte Konkurrent Coop könnte einige Standorte übernehmen. Coop-Tochter Interdiscount bietet nun sogar Melectronics-Lernenden an, ihre Ausbildung in Interdiscount-Filialen abzuschliessen. Acht Lernende hätten dieses Angebot bereits angenommen.