Millionenwerte landen im Abfall

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zalando-Retouren Millionenwerte landen im Abfall

ai-scrape

22.9.2025 - 07:21

Zalando-Logistik in Daillens, Vaud: Das Online-Versandwarenhaus schmeisst angeblich viele retorunierte Artikel weg.
Zalando-Logistik in Daillens, Vaud: Das Online-Versandwarenhaus schmeisst angeblich viele retorunierte Artikel weg.
KEYSTONE

Ein Insider enthüllt, dass Retouren im Wert von 40 Millionen Franken bei Zalando-Partner MS Direct in Arbon TG vernichtet werden. Die Verantwortlichen bestreiten die Vorwürfe.

22.09.2025, 07:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zalando und der Schweizer Partner MS Direct vernichten angeblich viele retournierte Artikel, anstatt sie erneut anzubieten.
  • Laut einem Insider gilt das vor allem für B-Ware mit einem Warenwert unter 100 Franken, weil die Entsorgung billiger sei.
  • Geschätzt bis zu 15'000 Artikel würden monatlich vernichtet.
Mehr anzeigen

Ein Insider hat aufgedeckt, dass beim Schweizer Zalando-Partner MS Direct in Arbon TG massenhaft Retouren vernichtet werden. Diese Praxis soll aus Kostengründen erfolgen, da die Vernichtung günstiger sei als der Weiterverkauf, berichtet der «Blick».

Der Insider, der anonym bleiben möchte, berichtet, dass wöchentlich Tausende von Artikeln zerstört werden, darunter Parfüms, elektrische Geräte und Kosmetikartikel. Die Vernichtung von Retouren bei MS Direct betrifft nicht nur defekte oder unverkäufliche Waren.

Laut dem Insider werden auch Artikel, die als B-Ware klassifiziert sind, entsorgt. Diese haben einen Warenwert von unter 100 Franken. Im Bereich Beauty sollen monatlich bis zu 8000 Artikel vernichtet werden. Insgesamt rechnet der Insider mit rund 15'000 vernichteten Artikeln pro Monat, was in den letzten sechs Jahren einem Warenwert von bis zu 40 Millionen Franken entspricht.

Zalando selbst soll über diese Praxis informiert sein und sie sogar fördern. Der Online-Modehändler erzielte im letzten Jahr in der Schweiz einen Umsatz von 1,7 Milliarden Franken. Die Vernichtung von Retouren scheint für das Unternehmen verkraftbar zu sein. Der Insider kritisiert jedoch, dass gute Ware im Millionenwert vernichtet wird, während Mitarbeitende für die Nutzung des Parkplatzes zahlen müssen.

Wegwerfen ist angeblich die Ausnahme

MS Direct und Zalando weisen die Vorwürfe zurück. Eine Sprecherin von MS Direct erklärt, dass nur in seltenen Fällen defekte und unverkäufliche Waren entsorgt werden. Der Auftrag bestehe darin, zurückgeschickte Ware so aufzubereiten, dass sie wieder verkauft werden kann. Auch Zalando betont, dass das Ziel sei, Artikel weiterzuverkaufen.

98 Prozent der retournierten Kleider würden wieder angeboten oder an Outlets und Hilfsorganisationen weitergegeben. Die Firma Apfelkiste, die ebenfalls von MS Direct beliefert wird, erklärt, dass mangelhafte Ware selten angeliefert werde. In solchen Fällen prüfe man eine Rücksendung oder biete die Produkte als Outletware an. Nur unverkäufliche Artikel würden entsorgt.

Der Insider bleibt skeptisch gegenüber den Aussagen der Unternehmen. Er ist überzeugt, dass die Vernichtungsquote viel höher ist als angegeben. Die Diskrepanz zwischen den offiziellen Stellungnahmen und den Beobachtungen vor Ort wirft Fragen zur Transparenz und Nachhaltigkeit der Retourenabwicklung auf.

Meistgelesen

Trump droht der Schweiz mit Pharmazöllen +++ Bund stoppt Zahlungen für die US-Flugabwehr
Hier schiesst Kiews F-16 eine russische Rakete ab +++ Krim: Helikopter und Radar attackiert
Trump kapert Kirk-Trauerfeier für Attacke auf seine politischen Gegner
Millionenwerte landen im Abfall
Bizarrer Vermisstenfall fesselt Frankreich – jetzt beginnt der Prozess

Videos aus dem Ressort

Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik

Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik

Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik: Dem US-Präsidenten gefallen die Arbeitsmarktzahlen nicht. Also entlässt er die Chefin der zuständigen Behörde.

05.09.2025

Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose

Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose

STORY: Die Konjunkturschwäche treibt die deutsche Arbeitslosenzahl erstmals seit über zehn Jahren über die Drei-Millionen-Marke. Die Zahl der Erwerbslosen kletterte im August um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Eine Drei vor dem Komma in dieser Statistik hatte es zuletzt im Februar 2015 mit damals 3,017 Millionen Arbeitslosen gegeben.  Andrea Nahles, BA-Chefin «Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben. Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen. Die Unternehmen sind weiter zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt leicht zu. Bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeit setzt sich der leichte Rückgang der vergangenen Monate fort. Der Arbeitsmarkt ist also nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. Es gibt allerdings auch erste, wenn auch zarte Anzeichen einer Stabilisierung.» Als positive Überraschung erwies sich, dass die Zahl der Arbeitslosen um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt im August um 9.000 niedriger ausfiel als im Juli. Analysten hatten hier ein Plus von 10.000 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Menschen ohne Job im August allerdings um 153.000. Im September dürfte die übliche Herbstbelebung einsetzen und für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit sorgen, sagte Nahles. «Ob die Arbeitslosigkeit allerdings langfristig unterhalb der drei Millionen bleibt ab nächstem Monat, das ist davon abhängig, wie sich die Konjunktur in den nächsten Monaten entwickelt. Es kann durchaus sein, dass wir die Marke von drei Millionen im Winter dann nochmal überschreiten werden.» Insbesondere die Industrie steckt in der Krise. Die Firmen ächzen unter hohen Energiekosten, zugleich macht dem Aussenhandel die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu schaffen. 

29.08.2025

Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen

Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen

Frankfurt/Washington, 26.08.2025: Donald Trump greift in Personalpolitik der US-Notenbank ein: Der sich zuspitzende Machtkampf zwischen dem US-Präsidenten und der Fed sorgt an den Finanzmärkten für Turbulenzen. Investoren bangen um die Unabhängigkeit der Zentralbank rund um Präsident Jerome Powell, die Trump seit Monaten attackiert. Nach Trumps Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen, geben die Aktienmärkte am Dienstag nach, während Investoren sichere Häfen wie Gold suchen. Seit Monaten fordert Trump von Fed-Präsident Jerome Powell sinkende Leitzinsen – bisher vergeblich. Als Reaktion auf die verwehrten Zinssenkungen forderte er wiederholt den Rücktritt von Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Ob ein US-Präsident den Chef der Fed überhaupt absetzen kann, ist juristisch allerdings nicht abschliessend geklärt.

27.08.2025

Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik

Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik

Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose

Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose

Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen

Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Berufsmeisterschaften. 92 neue Schweizermeisterinnen und Schweizermeister in ihren Berufen

Berufsmeisterschaften92 neue Schweizermeisterinnen und Schweizermeister in ihren Berufen

Zahl der Woche12 Prozent weniger Tiere in Tierversuchen eingesetzt

Schweizer Pharmakonzern unter Druck. Novartis-Chef will Medikamente in den USA billiger machen

Schweizer Pharmakonzern unter DruckNovartis-Chef will Medikamente in den USA billiger machen