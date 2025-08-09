  1. Privatkunden
Traditionsbäcker in Flühli Nach über 200 Jahren ist Schluss: «Zum Poscht-Beck» gibt auf

tgab

9.8.2025

Ende August macht Familie Bucher ihre Bäckerei in Flühli LU dicht – damit endet eine über 200-jährige Familientradition. (Symbolbild)
Ende August macht Familie Bucher ihre Bäckerei in Flühli LU dicht – damit endet eine über 200-jährige Familientradition. (Symbolbild)
KEYSTONE/Urs Flueeler

In Flühli LU geht eine Ära zu Ende: Die Bäckerei «Zum Poscht-Beck» schliesst Ende August nach sieben Generationen. Höhere Kosten, verändertes Einkaufsverhalten und Konkurrenz durch Discounter machten den Betrieb unrentabel.

tgab

09.08.2025, 16:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bäckerei «Zum Poscht-Beck» in Flühli LU schliesst Ende August nach über 200 Jahren und sieben Generationen Familientradition.
  • Der Grund sind gestiegene Kosten, verändertes Einkaufsverhalten und Konkurrenz durch Discounter.
  • Die Familie zieht weg und verkauft das historische Gebäude.
Mehr anzeigen

Nach über zwei Jahrhunderten Familientradition schliesst die Bäckerei «Zum Poscht-Beck» in Flühli LU Ende August ihre Türen, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Seit 1809 führte die Familie Bucher, ursprünglich aus dem Schwarzwald, das Geschäft – seit 1998 in siebter Generation durch Catherine und Martin Bucher. Trotz treuer Stammkundschaft machten steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie der Trend zu günstigeren Anbietern den Betrieb unrentabel.

«Wir haben alles versucht, aber die Rechnung ging nicht mehr auf», sagt Catherine Bucher. Auch Hotels und Restaurants, die beliefert wurden, müssen sich neu organisieren. Besonders beliebt waren die «Poscht-Gipfel», für die noch grosse Bestellungen zum Einfrieren eingehen.

Ab Oktober arbeitet Martin Bucher bei der Bäckerei Meyer in Hitzkirch und möchte dort, wenn möglich, die Spezialität weiter backen. Catherine Bucher wechselt in den kaufmännischen Bereich. Die Familie zieht aus Flühli weg und verkauft das historische Gebäude – mit dem Ende einer langen Tradition, aber auch mit der Hoffnung auf weniger Druck und mehr Ruhe.

Dieser Artikel wurde mit Hilde von KI verfasst

