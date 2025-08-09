Ende August macht Familie Bucher ihre Bäckerei in Flühli LU dicht – damit endet eine über 200-jährige Familientradition. (Symbolbild) KEYSTONE/Urs Flueeler

In Flühli LU geht eine Ära zu Ende: Die Bäckerei «Zum Poscht-Beck» schliesst Ende August nach sieben Generationen. Höhere Kosten, verändertes Einkaufsverhalten und Konkurrenz durch Discounter machten den Betrieb unrentabel.

Nach über zwei Jahrhunderten Familientradition schliesst die Bäckerei «Zum Poscht-Beck» in Flühli LU Ende August ihre Türen, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Seit 1809 führte die Familie Bucher, ursprünglich aus dem Schwarzwald, das Geschäft – seit 1998 in siebter Generation durch Catherine und Martin Bucher. Trotz treuer Stammkundschaft machten steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie der Trend zu günstigeren Anbietern den Betrieb unrentabel.

«Wir haben alles versucht, aber die Rechnung ging nicht mehr auf», sagt Catherine Bucher. Auch Hotels und Restaurants, die beliefert wurden, müssen sich neu organisieren. Besonders beliebt waren die «Poscht-Gipfel», für die noch grosse Bestellungen zum Einfrieren eingehen.

Ab Oktober arbeitet Martin Bucher bei der Bäckerei Meyer in Hitzkirch und möchte dort, wenn möglich, die Spezialität weiter backen. Catherine Bucher wechselt in den kaufmännischen Bereich. Die Familie zieht aus Flühli weg und verkauft das historische Gebäude – mit dem Ende einer langen Tradition, aber auch mit der Hoffnung auf weniger Druck und mehr Ruhe.

