Fast 23 Kilogramm Käse pro Person sind im vergangenen Jahr in der Schweiz konsumiert worden. sda (Archivbild)

Schweizer Käse wird auch im Ausland gern gekauft. Im letzten Jahr wurde die Schweiz aber nun erstmals überhaupt zur Käse-Importeurin — hauptsächlich wegen Billig-Käse für die Industrie und Gastronomie.

Im vergangenen Jahr hat die Schweiz erstmals mehr Käse importiert als exportiert. Was den patriotischen Käseliebhaber vermutlich schäumen lässt, hat einen einfachen Grund: Das Milchprodukt aus dem Ausland ist meist günstiger.

Zwar sind Sorten wie Gorgonzola, Parmigiano Reggiano oder Roquefort beliebt. Den Löwenanteil aus dem Ausland macht allerdings mittlerweile Billigkäse aus: «Rund 40 bis 50 Prozent des im Jahr 2023 importierten Käses ist preisgünstige, anonyme Massenware für die verarbeitende Industrie und die Gastronomie», sagt Martin Spahr, Marketingchef der Branchenorganisation Switzerland Cheese Marketing, der «Sonntagszeitung» (kostenpflichtiger Inhalt). Dieser Käse lande dann etwa in Tiefkühlpizzen, Fertig-Lasagnen — oder eben auf den Tellern in Restaurants.

Käse-Import steigt seit Jahren an

Denn durch den gestiegenen Kostendruck würde immer mehr importierter Billig-Käse in den Gerichten der Restaurants verarbeitet. Häufig komme dieser aus Deutschland. «Fragen Sie einmal im Restaurant, woher der Käse in der Lasagne kommt», rät Spahr. Anders als beim Fleisch müsse die Herkunft des Käses in den Gerichten nicht deklariert werden.

Darüber hinaus werde Mozzarella, streichfähiger Frischkäse sowie Cheddar in grossen Mengen importiert. Dies, obwohl Mozzarella laut Milchstatistik nur hinter Gruyère auf Platz 2 der meistproduzierten Sorten liege.

Käse kann ohne besondere Auflagen über die Grenzen gehandelt werden. Der Käse-Import hat seit 2007 jedes Jahr zugenommen, als der Warenverkehr zwischen der Schweiz und der EU liberalisiert wurde und Zölle wegfielen.