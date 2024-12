Lebensmittelbehörden warnen vor Dubai-Schokolade

Proben von Dubai-Schokoladen haben Verunreinigungen ergeben. (Symbolbild) Sascha Thelen/dpa/dpa-tmn

Deutsche Lebensmittelkontrolleure schlagen Alarm: In der beliebten Dubai-Schokolade wurden gefährliche Rückstände entdeckt, die sie als ungeeignet für den Verzehr einstufen.

Sven Ziegler

Deutsche Lebensmittelbehörden warnen vor der Dubai-Schokolade.

Es wurden Verunreinigungen wie Kontaminanten, Farbstoffe, Allergene und Fremdfette festgestellt.

Besonders besorgniserregend ist der Fund von Schimmelpilz-Giften in einer Probe sowie der Einsatz von Fremdfetten anstelle von echter Schokolade. Mehr anzeigen

Deutsche Lebensmittelaufsichtsbehörden haben eine dringende Warnung vor der in der Weihnachtszeit beliebten Dubai-Schokolade ausgesprochen. In mehreren Bundesländern wurden Proben untersucht, die alarmierende Ergebnisse lieferten.

Die Schokolade, die oft aus Pistaziencrème und Engelshaar besteht, erfreut sich grosser Beliebtheit auf Weihnachtsmärkten und in Konditoreien. Doch die jüngsten Kontrollen werfen ein schlechtes Licht auf das Produkt.

Das Ministerium für Ernährung und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg hat in allen acht getesteten Proben Verunreinigungen wie Kontaminanten, Farbstoffe, Allergene und Fremdfette festgestellt, wie die «Bild» schreibt.

Mängel in verschiedenen Bundesländern

Ernährungsminister Peter Hauk äusserte sich besorgt über die Ergebnisse und kündigte ein landesweites Sonderprogramm zur weiteren Untersuchung der Schokolade an. Besonders besorgniserregend ist der Fund von Schimmelpilz-Giften in einer Probe sowie der Einsatz von Fremdfetten anstelle von echter Schokolade in fünf Proben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Auch in Hessen wurden Mängel festgestellt. Das Landeslabor kritisierte die unzureichende Kennzeichnung der in der Türkei produzierten Dubai-Schokolade. Wichtige Informationen wie Zutatenliste, Nährwertangaben und Mindesthaltbarkeitsdatum fehlten auf der Verpackung. Diese Problematik betrifft auch die Schweiz, wo viele der angebotenen Dubai-Schokoladen ebenfalls aus der Türkei stammen.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat ebenfalls Untersuchungen eingeleitet, jedoch liegen noch keine Ergebnisse vor. Die bisherigen Funde lassen jedoch vermuten, dass auch diese Proben nicht zum Verzehr geeignet sein könnten. Die Behörden raten daher dringend vom Konsum der Dubai-Schokolade ab.