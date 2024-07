Meteorit rast über Freiheitsstatue in New York hinweg

Die Freiheitsstatue wird bei Abenddämmerung angestrahlt. Kostas Lymperopoulos/CSM via ZUMA Wire/dpa

Bewohner New Yorks überschwemmen das Internet mit Berichten über einen Feuerball am Himmel. Einige beschreiben das Gefühl eines Erdbebens, als ein Meteorit über die Metropole raste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über den Wolkenkratzern von New York City war nach Angaben von Augenzeugen am Dienstag ein Feuerball zu sehen.

Die Nasa spricht von einem Meteor, der mit mehr als 50'000 km/h über die Freiheitsstatue raste.

Gefahr für Erdenbewohner bestand laut US-Weltraumbehörde nicht. Mehr anzeigen

New York war schon Kulisse für etliche Weltuntergangsfilme: Nun aber sorgte ein echter Feuerball am Himmel am helllichten Tag in der Metropole für Aufsehen. Laut US-Raumfahrtbehörde Nasa habe es sich dabei um einen Meteor gehandelt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag (Ortszeit) auf Facebook mit – eine Leuchtspur, die entsteht, wenn Gesteinstrümmer aus dem All in die Erdatmosphäre eintreten.

Mit mehr als 54'700 Stundenkilometern raste der Meteorit am Dienstag «in einem steilen Winkel von nur 18 Grad von der Senkrechten herunter und überflog die Freiheitsstatue», wie die Nasa in den Onlinenetzwerken mitteilte. Danach sei der Meteorit rund 47 Kilometer über Midtown Manhattan zerfallen.

Erschütterungen wie bei einem Erdbeben

Die Auswertung von Augenzeugenberichten lege nahe, dass der Lichtstreif am Vormittag über der Millionenmetropole sichtbar geworden sei. Die Erscheinung sei von donnerähnlichen Geräuschen und Erschütterungen wie bei einem Erdbeben begleitet gewesen, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Augenzeugenberichte. Dies könnte nach Angaben der Nasa jedoch auch auf militärische Aktivitäten in der Umgebung zurückzuführen sein.

Als Meteor wird das Aufleuchten bezeichnet, das entsteht, wenn Gesteinstrümmer in die Erdatmosphäre hineinrasen und dort aufgrund der Reibung mit Luftmolekülen verglühen. Ein nicht vollständig verglühter kosmischer Brocken, der auf der Erdoberfläche einschlägt, heisst Meteorit.

Gesteinsbrocken wie der, der den Lichtstreif über New York verursacht habe, hätten nur einen Durchmesser von etwa 30 Zentimetern, teilte die Nasa weiter mit. Solche kosmischen Partikel verglühten in der Regel, bevor sie auf dem Boden aufträfen und stellten somit keine Gefahr für Erdenbewohner dar.

tafi / Agenturen