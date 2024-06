15 stimmige Public Viewings zum Mitfiebern in der Schweiz

Wer gerne in Gesellschaft und auf einer grossen Leinwand Fussball schaut, für den gibt es diesen EM-Sommer eine gute Auswahl an Public Viewings in der Schweiz. Archivbild: Keystone

Die Fussball-EM steht vor der Tür. Schon lange vor dem Anpfiff freuen sich die Fans aufs Mitfiebern an Public Viewings. Wir verraten euch, welche sich am meisten lohnen und wo die beste Stimmung herrscht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 14. Juni startet die Europameisterschaft in Deutschland.

An Public Viewings fiebert man in guter Atmosphäre mit.

Es gibt unzählige Veranstalter, die das Euro-Feeling in die Schweiz bringen.

Wir geben dir die Übersicht zu den besten nationalen Anbietern. Mehr anzeigen

Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn also die Schweiz am zweiten EM-Tag, dem 15. Juni, gegen Ungarn spielt, macht das Mitfiebern in geladener Atmosphäre umso mehr Spass. An Public Viewings bekommt man nicht nur gute Stimmung, sondern auch eine grosse Leinwand – und immer ein frisch gezapftes Bier. Zusammen mit Freundinnen und Freunden jubelt es sich dann noch besser, wenn die Schweizer Nati ein Tor schiesst.

Der Anpfiff zur Fussball-EM 2024 steht bald bevor: Am 14. Juni geht es los. Und weil Planung das A und O ist, geben wir dir hier schon mal eine Übersicht zu den besten Public-Viewing-Anbietern der Schweiz. Hier erfährst du, wo du Euro-Feeling in deiner Nähe bekommst.

1. Zum glatten Köbi, Zürich

Der «Glatte Köbi» verwandelt auch dieses Jahr den Club Supermarket in eine Fussballhöhle. In und um das Lokal herrscht während der Spiele aufgeheizte Stimmung – perfekt zum Jubeln und Mitbibbern in kollektiver Runde. Mitten in der Stadt Zürich bieten die Veranstalter nicht nur Screens zum Mitschauen, sondern auch ein rundes Rahmenprogramm. So werden zum Beispiel zwischen den Spielen historische Fussballmomente präsentiert. Ausserdem sind spontane Veranstaltungen aus Kleinkunst und Musik angekündigt.

Adresse: Geroldstrasse 17, 8005 Zürich

Eintritt: kostenlos

Reservation: nicht möglich für Einzelplätze, Gruppenanfragen gehen über ein Tool

Weitere Informationen gibt es hier.

2. Sihlcity, Zürich

Schon 2023 fand das Public Viewing im «Sihlcity» in Zürich statt. zVg

«Uneingeschränkte Sicht und exklusives Lounge-Feeling an der frischen Luft», das versprechen die Veranstalter des Public Viewings im Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity. Besucher*innen erwartet im Sommergarten auf dem Kalanderplatz ein ausgefallenes Erlebnis: 2024 wird für die EM ein dreistöckiges Holzbaumhaus mit verschiedenen Lounges und je eigenem Screen aufgestellt, die reserviert werden können. Zwar kein waschechtes Public-Viewing-Feeling mit viel Gejubel und Gebuhe, aber dafür ganz entspannt ohne Gedränge.

Adresse: Kalanderplatz 1, 8045 Zürich

Eintritt: kostenlos, Mindestkonsumation 19 Franken pro Person nötig

Reservation: sihlcity@armandos.ch / 043 344 99 18

Weitere Informationen gibt es hier.

3. Micas Garten, Zürich

«Frau Gerolds» kennen wir schon eine gute Weile – auch dort findet dieses Jahr wieder Public Viewing statt –, doch noch etwas weniger bekannt ist ihre kleine Schwester, «Micas Garten» in Zürich Altstetten. In der kleinen Oase inmitten urbaner Umgebung werden die EM-Matches ebenfalls live übertragen. Es gibt gedeckte Plätze als auch Sitzmöglichkeiten unter freiem Himmel. Und mit leckerem Streetfood und erfrischenden Drinks sind die Fussballfans gut versorgt.

Adresse: Badenerstrasse 790, 8048 Zürich

Eintritt: kostenlos

Reservation: über ein Tool

Weitere Informationen gibt es hier.

4. Fussballschuppen, Winterthur ZH

Der Bahnhof Töss wird während der EM-Zeit zum Fussballschuppen. Gemütlich, gesellig und gratis – das Public Viewing in Winterthur eignet sich für Freunde, Familien und Fans, die einen Match zusammen erleben wollen. Das Motto: alle Spiele, für jeden, ohne Eintritt – und mit Discokugel.

Adresse: Stationsstrasse 22, 8406 Winterthur

Eintritt: kostenlos

Reservation: nicht möglich

Weitere Informationen gibt es hier.

5. Summer Beach, Bern

Im «Summer Beach» auf der grossen Schanze, gleich über dem Bahnhof Bern, werden die EM-Spiele live übertragen. summerbeach.ch

Mit einem herrlichen Ausblick über die Dächer von Bern lädt die Strandoase im Herzen der Hauptstadt zum stimmigen Public Viewing mit Urlaubsflair ein. Dort können es sich Fussballfans in Strand-, Liege- oder Klappliegestühlen bequem machen oder sich in einer Lounge zurücklehnen.

Adresse: Parkterrasse, 3012 Bern

Eintritt: kostenlos

Reservation: über ein Tool

Weitere Informationen gibt es hier.

6. Seemätteli, Nidau BE

Laut der Website soll es «das schönste Public Viewing im Seeland» sein: Auf dem Nidauer Seemätteli fiebert man direkt am schönen Bieler Seeufer mit. Neben der Hauptattraktion Fussball gibt es im Foodcorner eine grosse Auswahl an diversen Leckereien – von thailändischen Spezialitäten über Fischknusperli bis hin zur klassischen Bratwurst mit Pommes.

Adresse: Seemätteli Nidau

Eintritt: 5 Franken pro Tag / 20 Franken für einen Dauerpass

Reservation: über ein Tool

Weitere Informationen gibt es hier.

7. Schützi, Olten SO

Auch in Olten können Fussballbegeisterte zusammen mit anderen Fans im grossen Stil die Spiele unserer Schweizer Nati mitverfolgen – auf dem Schütziplatz. (Keystone/Jean-Christophe Bott) Keystone

Das Public Viewing auf dem Schütziplatz in Olten fährt zum ersten Mal nach sechs Jahren wieder grosse Geschütze auf, wie das «Oltner Tagblatt» berichtet. Die Spiele der Fussball-EM gibt es in der Liveübertragung auf der grossen Leinwand zu sehen – mit geballter Fussballstimmung inklusive.

Adresse: Schützenmattweg 15, 4601 Olten

Weitere Informationen gibt es hier.

8. Dachterrasse vom blue Cinema, Chur GR

Rooftop-Feeling im blue Cinema in Chur! Dort werden alle EM-Spiele gezeigt. zVg

In Chur gibt es ein Public-Viewing-Erlebnis der anderen Art: Auf der Dachterrasse des blue Cinema erwartet Besucher*innen Fussballatmosphäre unter freiem Himmel. Die Abendspiele werden im XXL-Format übertragen – ganz nach Kinofeeling eben. Ausserdem gibt es Popcorn und alle möglichen Snacks. Beim Eintritt ist ein Softgetränk dabei.

Adresse: Sommeraustrasse 7, 7000 Chur

Eintritt: ab 5 Franken inkl. Softgetränk

Reservation: über ein Tool

Weitere Informationen gibt es hier.

9. d'Gass, Buchs SG

Egal, ob bei schönem oder schlechtem Wetter – «d'Gass» in Buchs ist vorbereitet: Der Veranstaltungsort ist überdacht und lädt damit bei jeder Witterung zum Fussballschauen ein. Mit Schals und Trikots wird hier bei allen Spielen gebannt zugeschaut. Gesäumt ist die grösste abgedeckte Fussballarena in Buschs mit einem breiten kulinarischen Angebot. Wen es gluschtet, der findet hier Sushi, Pasta oder Wurstwaren.

Adresse: Metzgergasse, 9470 Buchs

Eintritt: kostenlos

Reservation: über ein Tool

Weitere Informationen gibt es hier.

10. Gare du Nord, Basel

Früher sei der Gare du Nord einmal Pionier in Sachen Fussball-Public-Viewing gewesen, wie der Betriebsleiter der Bar zur «Basler Zeitung» meint. Nach langer Pause kehrt das Angebot nun zurück. garedunord.ch

Lange Zeit war das Fussballfieber im Gare du Nord am Badischen Bahnhof in Basel erloschen, doch jetzt hallt wieder Jubel durch die Hallen. Wie der Betriebsleiter der Bar, Kim Egi, der «Basler Zeitung» sagt, sei das Public-Viewing-Angebot nach einem «Betreiberwechsel und Covid-19» nun wieder zurück. Zusammen mit dem «Didi Offensiv» werden unter dem Namen #Fussballgarten die EM-Spiele live und auf der Grossleinwand übertragen. Das – wie der Name erahnen lässt – im Garten als auch im Konzertsaal. Für Schlechtwetter sei man so gewappnet.

Adresse: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel

Eintritt: kostenlos

Reservation: bar@garedunord.ch (ab 10 Personen)

Weitere Informationen gibt es hier.

11. Heini's EM-Garten, Schaffhausen

Wenn die Schweiz spielt, hallt es in diesem Sommer «Hopp Schwiiz!» durch den Mosergarten in Schaffhausen. Denn während der EM-Zeit verwandelt sich dieser für Fussballfans in den vollen Genuss: Im Pop-up-Rahmen lädt «Heini's EM-Garten» zum Tschuttefieber, lauschigen Essen – und Feiern nach gut ausgegangenen Matchs.

Adresse: Moserstrasse, 8200 Schaffhausen

Weitere Informationen gibt es hier oder über info@sh-arena.ch.

12. Hotel Schweizerhof, Luzern

Der «Schweizerhof» in Luzern trägt nicht umsonst den Beinamen Festivalhotel. Auch die Fussball-EM feiert der Fünfsternebetrieb ganz gross: Hinter dem Hotel erwartet Besucher*innen ein Public Viewing auf der Grossleinwand. Wer lieber entspannt abseits vom Getümmel zuschaut, hat die Möglichkeit auf ein VIP-Package, das Sitzplätze und kulinarische Begleitung beinhaltet.

Adresse: Schweizerhofquai 3, 6002 Luzern

Eintritt: VIP-Package wird angeboten

Reservation: VIP-Tickets über ein Tool

Weitere Informationen gibt es hier.

13. Ufschötti, Luzern

Der Verein «Am Ball für Strassenkinder» sammelt für einen guten Zweck und spendet den gesamten Erlös des Ufschötti-Public-Viewings. amballfuerstrassenkinder.ch

Mit einem Besuch des Public Viewings auf der Luzerner Ufschötti kommt man nicht nur in Genuss der EM-Spiele, sondern tut ausserdem etwas Gutes für Strassenkinder. Denn auch in diesem Jahr fliesst der gesamte Erlös in ein wohltätiges Projekt. Das Public Viewing wird zum siebten Mal vom Verein «Am Ball für Strassenkinder» organisiert und bietet Platz für bis zu 800 Fussballfans.

Adresse: Ufschötti, 6005 Luzern

Eintritt: 5 Franken inkl. 2-Franken-Jeton (zum Spenden oder Einlösen)

Weitere Informationen gibt es hier.

14. Fanzone de Genève, Genf

Der Genfer Stadtteil Plainpalais ist die Heimat der grossen Fussball-Fanzone. Dort versammeln sich etliche EM-Begeisterte, um gemeinsam die Profitschutter auf der grossen Leinwand zu verfolgen. Verschiedene Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl und ein diverses Gastronomieangebot.

Adresse: Plaine de Plainpalais, Rue Rousseau 30, 1201 Genève

Eintritt: kostenlos

Reservation: für VIP-Packages

Weitere Informationen gibt es hier.

15. Public Viewing, Lugano TI

Ein grosses Angebot rund um die Liveübertragung der Matchs bietet sich Besucher*innen im Public Viewing auf der Piazza Manzoni in Lugano. Dort sorgen Musik sowie Liveunterhaltung in der Halbzeitpause für beste Überbrückung.

Adresse: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano

Eintritt: kostenlos

Weiter Informationen gibt es hier.

