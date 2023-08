Granit Xhaka feiert mit Leverkusen den nächsten Sieg. Imago

Granit Xhaka ist mit Leverkusen weiter auf der Überholspur und gewinnt auch das Schweizer Duell gegen Jonas Omlin. Für Gladbach-Trainer Gerardo Seoane wird es dafür schon langsam ungemütlich.

Leverkusen mit Granit Xhaka bekundete auswärts gegen Borussia Mönchengladbach keine Mühe und gewann diskussionslos 3:0. Der nigerianische Stürmer Victor Boniface traf zweimal – in der 18. Minute zum 1:0 und in der 53. zum 3:0. Auch Xhaka hätte gegen seinen ehemaligen Verein beinahe getroffen, sein Volley-Treffer zählte aber wegen einer vorangegangenen, knappen Offside-Entscheidung nicht.

Während Leverkusen bislang in dieser Saison überzeugt, steht Gerardo Seoane, der Ex-Coach von Bayer, in Gladbach schon etwas unter Druck. Auf die Leistung der eigenen Mannschaft reagierte das Publikum mit Pfiffen. Für Mönchengladbach stand Jonas Omlin im Tor, der womöglich noch in den kommenden Tagen in die Premier League wechselnde Nico Elvedi stand nicht im Aufgebot.

Sieg für Zesiger, Remis für Kobel

Ebenfalls makellos steht Wolfsburg da. Das Team mit dem neuen, von YB gekommenen Innenverteidiger Cedric Zesiger gewann in Köln mit 2:1. Doppeltorschütze war wie am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen Heidenheim der Däne Jonas Wind.

Die Dortmunder korrigierten im 20 Kilometer entfernten Bochum einen 0:1-Rückstand aus der Startviertelstunde dank dem Treffer von Donyell Malen (56.). Den möglichen Siegtreffer des Zweiten der vergangenen Saison verhinderte unter anderem der Pfosten. Auf der Gegenseite entschärfte Gregor Kobel mit einer herrlichen Parade die gefährlichste Aktion der Bochumer nach der Pause.

sda