Aarau-CEO Sandro Burki über Rückzug von Alex Frei: «Wir sind nur bedingt überrascht» Aarau-CEO Sandro Burki nahm sich für blue Sport Zeit, um über die Demission von Trainer Alex Frei zu reden. 25.03.2024

Alex Frei ist per sofort als Trainer beim FC Aarau zurückgetreten. Aarau-CEO Sandro Burki nimmt sich für blue Sport Zeit, um über die Demission seines Angestellten zu reden.

Alex Frei ist nicht mehr Trainer des FC Aarau. Der Rekord-Torschütze der Schweizer Nati hat seinen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag mit dem Dritten der Challenge League mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Sandro Burki, der seit knapp einem Jahr Geschäftsführer bei den Aargauern ist, nahm gegenüber blue Sport Stellung.

Sandro Burki ...

... ob der Rückzug von Alex Frei eine Überraschung ist

«Nein, überrascht in dem Sinne nicht, weil wir ja die letzten Wochen eng im Austausch, im Kontakt waren und uns auch über die Zukunft unterhalten haben. Das Thema am Anfang war eigentlich, wie wir in der neuen Saison weitermachen wollen. In den letzten Wochen hat sich abgezeichnet, dass bei Alex eine frühere Entscheidung ihm entgegenkommen würde – und deswegen sind wir bedingt überrascht.»

... ob eine weitere Zusammenarbeit eine Option war

«Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten Gespräche, die grundsätzlich um die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus gingen. Auf der einen Seite unsere Bedürfnisse, wie es sein könnte oder sollte. Das wird am meistens diskutiert, meistens ist es resultatabhängig, ob es gerade gut oder schlecht läuft. Auf der anderen Seite ist die Seite des Trainers. Das war ein Thema, das für uns noch nicht ganz klar war. Nun hat Alex kurzfristig einen Entscheid gefällt, den wir akzeptieren und wünschen ihm natürlich alles Gute.»

... was der neue Trainer mitbringen muss

«Ganz vieles. Wir haben natürlich ein Profil erstellt und sind noch daran, das auszuarbeiten. Das oberste Kriterium ist, dass man die Spieler und Mannschaft weiterentwickeln kann, dass die Einzelnen besser werden – egal ob jung oder alt – und sie vorwärtsbringen. Elsad Zverotic als Sportchef ist da dran und macht auch die ersten Gespräche. Wir werden beizeiten auch kommunizieren können, wenn wir was in die Richtung haben.»

... ob bereits erste Bewerbungen eingetroffen sind

«Es ist immer so, dass bei einer Trainersuche extrem viele Bewerbungen reinkommen. Seit der Meldung um 10 Uhr haben wir sicher über den Juniorenchef, den Sportchef oder mich schon 20 bis 30 Bewerbungen bekommen. Jetzt geht es darum, dass man es alles seriös anschauen und prüfen kann. Das ist der Teil, der reinkommt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Vorstellungen oder Ideen von Personen, die für uns ein Thema sein könnten, die man direkt angeht.»