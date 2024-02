Alex Frei hat sich nach seiner Mittelfinger-Geste entschuldigt. Bild: KEYSTONE

Nach dem Derbysieg gegen den FC Baden lässt sich Aarau-Trainer Alex Frei zu einer Unsportlichkeit hinreissen und zeigt den gegnerischen Fans den Mittelfinger. Nun hat er sich dafür entschuldigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Partie zwischen dem FC Aarau und dem FC Baden hat Aarau-Trainer Alex Frei den gegnerischen Fans den Mittelfinger gezeigt.

In einem Statement am Donnerstag entschuldigt sich der 44-Jährige für die Unsportlichkeit.

Der Verein verurteilt die Aktion, habe den Vorfall aber bereits mit Alex Frei besprochen. Der Fokus liege nun wieder auf dem sportlichen Bereich. Mehr anzeigen

«Trotz anhaltender Beleidigungen und Provokationen sowie aus den Emotionen des Spielgeschehens heraus verursacht, hätte diese Handlung dennoch nicht passieren dürfen», schreibt der FC Aarau am Donnerstag in einem Statement. Am Dienstag hat Aarau-Trainer Alex Frei nach der Partie gegen Baden den gegnerischen Fans den Mittelfinger gezeigt. Die Unsportlichkeit nach dem Schlusspfiff ist in einem Video zu sehen, das im Netz verbreitet wurde.

Hier zeigt Alex Frei den Baden-Fans den Mittelfinger. Bild: blick.ch

«Ich möchte mich in aller Form für meine unangebrachte Geste entschuldigen. Als Trainer und in meiner Vorbildfunktion hätte ich so nicht reagieren dürfen», wird Alex Frei vom Verein zitiert. Der Vorfall sei vereinsintern besprochen worden und nun abgeschlossen, heisst es weiter. «Unser Fokus liegt nun zu 100 Prozent auf dem sportlichen Bereich. Wir wollen auf den erfolgreichen Resultaten der letzten Tage aufbauen und den positiven Trend mit ins morgige Spiel gegen den FC Sion nehmen.»

Das Spiel im Tourbillon ist wie alle Partien der Challenge auf blue TV zu sehen – Anpfiff ist um 20.15 Uhr.