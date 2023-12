Lustenberger: «Es ärgert, dass wir nicht wenigstens einen Punkt geholt haben» 13.12.2023

Die Young Boys verabschieden sich mit einem starken Auftritt bei RB Leipzig von der Champions League und holen sich auch Lob vom Gegner ab. Die gute Leistung tröstet kurz nach dem Spiel aber nicht über die Niederlage hinweg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Young Boys müssen sich RB Leipzig zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase mit 1:2 geschlagen geben.

Fabian Lustenberger und David von Ballmoos sprechen nach dem Schlusspfiff von einem guten Auftritt, für den man sich aber leider nicht belohnen konnte.

Leipzig-Torschütze Emil Forsberg lobt den Schweizer Meister und sagt: «Die Young Boys haben es sehr gut gemacht.» Mehr anzeigen

Die Young Boys zeigen in ihrem letzten Champions-League-Spiel in dieser Saison eine engagierte Leistung und lassen gegen das favorisierte Heimteam insbesondere in der ersten Halbzeit nur wenig zu.

«Die Young Boys haben es sehr gut gemacht und waren in der ersten Halbzeit kompakt. Wir haben keine richtigen Räume gefunden und waren unsauber mit dem Ball», gesteht auch Leipzig-Torschütze Emil Forsberg im Interview mit blue Sport, fügt aber an: «Man hat in der ersten Halbzeit gemerkt, dass es nicht um viel ging.»

Lustenberger: «Das ist halt Champions-League-Niveau»

Das sieht man beim Schweizer Meister anders. «Es geht immer um etwas in der Champions League. Wir spielen hier nicht irgendein Freundschaftsspiel», sagt Fabian Lustenberger. «Wir haben uns in alles reingeworfen und viel investiert. Wir hatten läuferisch, kämpferisch und fussballerisch gute Sachen. Wir konnten uns schlussendlich nicht belohnen.»

Ganz anders die effizienten Leipziger. «Sie waren eiskalt in der zweiten Halbzeit. Es ärgert, dass wir nicht wenigstens einen Punkt geholt haben», macht Lustenberger klar. «Das ist halt Champions-League-Niveau. Sie machen aus zwei Grosschancen zwei Tore und sind durch das erfolgreich.»

Dennoch glaubt der YB-Captain, dass man von diesem Auftritt einiges mitnehmen kann. «So ein Spiel auf internationalem Niveau gegen einen Top-Gegner gibt uns Mut für die Zukunft», so Lustenberger. «Wir können auf eine ordentliche Kampagne in einer schweren Gruppe zurückschauen. Wir überwintern europäisch, das war das grosse Ziel.»

«In der Summe war es zu wenig»

Goalie David von Ballmoos kann sich darüber kurz nach dem Schlusspfiff aber nicht wirklich freuen. «Wir haben uns nicht belohnt für einen guten Auftritt. Das bleibt so kurz nach dem Spiel hängen und tut aktuell noch unheimlich weh.» Und weiter: «In der Summe war es zu wenig, um etwas mitzunehmen. Wir haben über weite Phasen gut mitgespielt. Sie waren brutal effizient, wir haben ihnen nicht viel gegeben und trotzdem zwei Tore bekommen.»

Und was sagt der 28-Jährige zum neu entfachten Kampf um die Nummer 1 bei YB? «Grundsätzlich lese ich nicht gross in den Medien. Auf der anderen Seite bekommt man es am Rand schon mit», sagt Von Ballmoos. «Ich versuche, bei mir zu bleiben und Tag für Tag zu nehmen. Und wenn es mich braucht, versuche ich da zu sein. Etwas anderes bringt auch nichts.»

David von Ballmoos: «Es tut aktuell unheimlich weh» 13.12.2023

