Granit Xhaka erinnert sich «Das war mein schönster Moment in der Champions League»

Xhaka: «Ich bin froh, dass ich die Champions-League-Hymne schon so früh gehört habe» Granit Xhaka hat im Fussball schon viel gesehen. Doch die Champions League löst beim Nati-Captain besondere Emotionen aus. Der Mittelfeld-Stratege will mit Bayer Leverkusen auch in der Königsklasse glänzen. 18.09.2024

Granit Xhaka trifft mit Bayer Leverkusen in der Champions League auf Feyenoord Rotterdam. Für den Nati-Captain ist es das erste Spiel in der Königsklasse seit 2017. Mit blue Sport erinnert sich Xhaka an seine schönsten CL-Momente.

Stephan Schäuble, Ronja Zeller (Video) Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Meistertitel in der Bundesliga will Granit Xhaka mit Bayer Leverkusen auch in der Champions League für Furore sorgen.

Am Donnerstag trifft Leverkusen zum Auftakt auswärts auf Feyenoord Rotterdam.

Für Xhaka ist es das erste Spiel in der Königsklasse seit sieben Jahren. Mit blue Sport erinnert sich der Nati-Captain an seine schönsten Champions-League-Momente.

Granit Xhaka gehört zu den besten Fussballern der Welt, er hat es auf die Kandidatenliste für den Ballon d'Or geschafft. Sein letzter Auftritt im wichtigsten Klubwettbewerb, der Champions League, ist aber schon sieben Jahre her.

Jetzt steht er mit Bayer Leverkusen vor dem Königsklassen-Comeback. Am Donnerstag spielen Xhaka und Co. auswärts bei Feyenoord Rotterdam (18.45 Uhr live auf blue Sport). «Die Freude ist enorm gross», sagt Xhaka zu blue Sport. Sein letztes Champions-League-Spiel machte er 2017.

Die Sehnsucht nach der legendären Hymne ist riesig beim Nati-Captain, der 2010 erstmals in der Königsklasse auflief. Damals wurde er als 18-jähriger FCB-Youngster gegen Cluj eingewechselt. «Es ist eine Weile her, aber ich werde das nie vergessen. Die Erinnerungen kommen immer wieder hoch», so Xhaka.

Gänsehaut pur

«Ich bin froh, durfte ich die Champions-League-Hymne so früh schon hören. Es ist jetzt schon eine Weile her, 14 Jahre. Aber es ist auch heute noch etwas Besonderes», sagt der 31-Jährige. «Es macht dich stolz, die Hymne zu hören. Man geniesst es einfach. Gänsehaut pur! Von diesem Wettbewerb träumt jeder Fussballer.»

Xhaka hat bislang 22 Spiele in der Champions League bestritten. Für Basel, Mönchengladbach und Arsenal. Was war sein schönster Moment? «Es gab sehr viele. Wenn ich einen auswählen muss, wäre es das Spiel mit Basel gegen Manchester United.»

Der FCB setzte sich in der Saison 2011/12 im entscheidenden letzten Gruppenspiel mit 2:1 durch und qualifizierte sich für die Achtelfinals. «ManUtd musste nach Hause – und wir konnten gegen Bayern München spielen.»

Der junge Granit Xhaka (rechts) feiert mit dem FC Basel den Coup über Manchester United. Keystone

Auch mit Gladbach und Arsenal habe er schöne Erinnerungen an die Königsklasse. «Jetzt hoffe ich, dass ich mit Leverkusen wieder schöne Momente erleben kann. Wir freuen uns sehr auf die acht Spiele – hoffentlich kommen dann noch mehr dazu.»

