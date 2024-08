Die «neue» Champions-League-Hymne 23.08.2024

Mit dem neuen Modus in der Champions League hat die UEFA auch das Markendesign des Wettbewerbs angepasst. Auch die beliebte Hymne klingt nun anders, allerdings fällt das nur beim genauen Hinhören auf.

Wenn am 17. September die neue Champions-League-Saison startet, wird vieles neu sein. Es gibt keine Gruppen mehr, sondern eine Liga-Phase mit 36 statt 32 Teams. Jede Mannschaft spielt gegen acht verschiedene Gegner, es wird eine Zwischenrunde geben und selbst die 24. beste Mannschaft hat noch eine Chance auf die Achtelfinals.

Doch nicht nur der Modus ist neu, sondern auch die allseits beliebte Champions-League-Hymne. Doch Fussball-Romantiker können beruhigt sein. Denn so viel anders klingt die neue Hymne (s. Video oben) gar nicht. Lediglich einzelne Klänge, etwa der Einsatz der Trompeten, wurden leicht angepasst. Ausserdem wurde der Gesang in den Vordergrund gerückt.

Zum Vergleich: Hier ist die «alte» Hymne:

Am Text wurde nicht gerüttelt. «Die Meister. Die Besten. Les grandes équipes. The champions», heisst es nach wie vor im Refrain der Hymne.

