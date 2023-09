Young Boys – Leipzig 1:3 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 19.09.2023

Die Young Boys schlagen sich gegen Leipzig wacker, verlieren das Heimspiel im Wankdorf letztlich aber leistungsgerecht mit 1:3. Wer hat überzeugt, wer fiel durch? Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4.5 Torhüter Anthony Racioppi

Beim frühen Gegentreffer sieht der 24-Jährige nicht gut aus, auch wenn der Ball noch leicht abgelenkt wird. «Der darf nicht rein», redet Experte Mladen Petric bei blue Sport nicht um den heissen Brei. Beim zweiten Gegentreffer hat Racioppi keine gute Sicht auf den Ball, deshalb kein Vorwurf an die Adresse des Keepers, beim dritten Gegentreffer ist er gänzlich machtlos. Racioppi hat aber auch mehrere starke Aktionen, so macht er in der 39., 48. und 62. Minute Topchancen zunichte. Dass es nach seiner Intervention in der 53. Minute keinen Elfmeter gibt, können nicht alle verstehen.

62. Minute: Racioppi rettet spektakulär 19.09.2023

Note: 3.5 Rechter Aussenverteidiger Saidy Janko

Janko tut sich gegen Leipzig schwer und hat keine Glanzwerte vorzuweisen. Im Spiel nach vorne ist der 27-Jährige kein Faktor, von seinen neun Pässen in der gegnerischen Platzhälfte kommen nur vier beim Mitspieler an. In der 70. Minute wird er ausgewechselt.

Note: 4 Innenverteidiger Aurèle Amenda

Der 20-Jährige versucht möglichst einfach zu spielen und dem Ball Sorge zu tragen, das gelingt ganz gut. Beim dritten Gegentreffer in der Nachspielzeit sieht Amenda unglücklich aus, wobei er einfach das letzte Glied in einer Fehlerkette ist.

Note: 4.5 Innenverteidiger Mohamed Camara

Der 26-Jährige ist rege am Spielaufbau beteiligt und bringt die Bälle meist an den Mann, mit Ausnahme seines Harakiri-Zuspiels in der 41. Minute, das letztlich folgenlos bleibt. Camara scheut keine Zweikämpfe und geht oft als Sieger aus den Duellen hervor. Insgesamt ein solider Auftritt des Kapitäns.

Note: 4.5 Linker Aussenverteidiger Loris Benito

Benito ist ein Aktivposten, keiner spielt mehr Pässe (84) als der 31-jährige Linksfuss und immerhin kommen 83,3 Prozent seiner Zuspiele auch beim Mitspieler an – eine Quote, die sich sehen lässt. Kurz vor der Pause stoppt der Routinier Shootingstar Xavi Simons ziemlich rustikal, dafür sieht er berechtigterweise die Gelbe Karte. Benito schaltet sich auch immer wieder in die Offensive ein, gefährlich wird es aber kaum einmal.

Note: 4 Rechter Mittelfeldspieler Cheikh Niasse

Der 23-jährige Senegalese verliert den Ball öfters als dass er ihn gewinnt, allerdings geht auch keiner öfter in die Zweikämpfe als er. Niasse opfert sich fürs Team auf, trägt dem Ball aber nicht immer genug Sorge, so streut er doch den einen oder anderen Fehlpass zu viel ein. Kurz nach der Pause kommt sein Zuspiel zwar beim Mitspieler an, doch in dieser Situation hätte er besser den Abschluss gesucht, die Ausgangslage war vielversprechend. In der 85. Minute macht er Platz für Stürmer Jean-Pierre Nsame.

Note: 5 Zentraler Mittelfeldspieler Sandro Lauper

Der in den letzten Jahren oft von Verletzungen geplagte Sandro Lauper bestreitet gegen Leipzig sein 12. Champions-League-Spiel für YB und schliesst somit zu Moumi Ngamaleu auf, der bislang die meisten UCL-Einsätze für YB bestritten hatte. Der 26-Jährige ist extrem ballsicher und weist eine sackstarke Passquote von über 93 Prozent auf, auch gewinnt er viele Bälle für YB. In der 61. Minute wird Lauper nach einem Foul verwarnt. Offensiv kann der Ruhepol nur spärlich Akzente setzen, auch wenn er der erste YB-Spieler ist, der einen Schuss abfeuert. Nach dem Spiel ordnet der in der 77. Minute ausgewechselte Taktgeber im Interview mit blue Sport die «unnötige Niederlage» ein.

Sandro Lauper: «Eine unnötige Niederlage» YB-Spieler Sandro Lauper ordnet die Niederlage gegen RB Leipzig ein 19.09.2023

Note: 4 Linker Mittelfeldspieler Ulisses Garcia

Garcia ist ein Spieler, der gerne ins Eins-gegen-Eins geht, doch gegen Leipzig bleibt er meist an den Gegenspielern hängen. Im gesamten Spiel verliert er 20 Mal den Ball und damit mehr als jeder andere YB-Akteur. Auch streut der 4-fache Nationalspieler ein paar Fehlpässe zu viel ein, dennoch fällt Garcia nicht komplett durch, denn Wicky hat eine mutige Mannschaft sehen wollen – und mutig tritt Garcia auf, wenn auch oft etwas glücklos. In der 77. Minute wird der 27-Jährige ausgewechselt.

Note: 5 Hängende Spitze Filip Ugrinic

Ugrinic spielt zwar nicht fehlerfrei, sein Ballverlust im Spielaufbau in der 13. Minute hätte YB schon früh das Genick brechen können, doch letztlich wird die Unzulänglichkeit nicht bestraft. Wunderschön anzusehen ist dann Ugrinics Zuspiel auf Elia vor dem 1:0, ein Assist, wie man ihn nicht alle Tage sieht. Und ein paar Minuten später holt er mit einem Schuss aus rund 30 Metern immerhin eine Ecke heraus. Präsentiert er sich weiter so spielfreudig, so dürfte er auch bei Murat Yakin auf dem Zettel bleiben – zuletzt wurde er erstmals für die Nati aufgeboten, musste dann allerdings aufgrund von Adduktoren-Beschwerden passen.

Note: 6 Stürmer Meschack Elia

Elia ist der gefährlichste YB-Spieler auf dem Platz und es ist kein Zufall, dass er den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Sein Schuss mit der Picke, Futsal-Fans dürften ihre helle Freude daran gehabt haben, segelt unhaltbar ins weite Eck. Damit schreibt Elia auch ein Stück YB-Geschichte, ist er doch der erste Spieler, der in zwei Champions-League-Kampagnen ein Tor erzielen konnte.

33. Minute: Elia trifft mit der Spitze! YB gleicht die Partie aus 19.09.2023

In der 72. Minute bereitet der pfeilschnelle Kongolese zudem die beste YB-Chance der 2. Halbzeit vor und auch in der 90. Minute ist er nur mit einem Foul zu stoppen. Dass er mit seinem Ballverlust am Ursprung des dritten Gegentreffers tief in der Nachspielzeit steht, tut seiner starken Leistung keinen Abbruch. Wie sagte doch blue Sport Experte Marco Streller schon vor dem Spiel: «Für mich ist es ein Rätsel, dass Elia immer noch bei YB spielt. Er bringt jede Mannschaft in Schwierigkeiten, sowohl national als auch international. Er ist für mich ein absoluter Keyplayer von YB.»

Note: 3 Stürmer Cedric Itten

In der 70. Minute wird Itten ausgewechselt und er wird wohl mit einem schlechten Gefühl nach Hause fahren. Das Spiel läuft am Nati-Stürmer vorbei, er kommt zu keiner Torchance und ist auch nur selten am Ball.

Eingewechselt

Telegramm

Young Boys – Leipzig 1:3 (1:1)

31'500 Zuschauer (ausverkauft). – SR Jorgji (ALB). – Tore: 3. Simakan (Raum) 0:1. 33. Elia (Ugrinic) 1:1. 73. Schlager (Kampl) 1:2. 92. Sesko (Henrichs) 1:3.

Young Boys: Racioppi; Amenda, Camara, Benito; Janko (70. Blum), Lauper (77. Males), Garcia (77. Persson); Niasse (85. Nsame), Ugrinic; Itten (70. Ganvoula), Elia.

Leipzig: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Kampl, Schlager; Xavi Simons (88. Werner), Forsberg (80. Baumgartner); Openda (88. Lenz), Poulsen (64. Sesko).

Verwarnungen: 45. Benito, 56. Kampl, 61. Lauper, 70. Simons, 77. Blum, 80. Forsberg, 90. Simakan.