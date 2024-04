Toni Kroos hat einen Ratschlag für Joshua Kimmich. imago

Am Mittwoch zogen Bayern München und Real Madrid in die Halbfinals der Champions League ein und treffen da aufeinander. Real-Mittelfeldregisseur Toni Kroos provoziert seinen deutschen Nati-Kollegen Joshua Kimmich schon jetzt.

DPA/jar Jan Arnet

Die Frisuren von Profi-Fussballern sind oft in aller Munde, nun nimmt Ausnahmespieler Toni Kroos deswegen einen Kollegen der deutschen Nationalmannschaft auf den Arm.

Joshua Kimmich hat auf seinem Instagram-Account ein Foto gepostet, auf dem er von seinen Mitspielern für den Treffer zum 1:0-Sieg des FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Arsenal gefeiert wird.

Weil der 29-Jährige darauf nicht wie gewohnt einen akkuraten Kurzhaarschnitt trägt, schickt der fünfmalige Champions-League-Gewinner Kroos ihn kurzerhand zum Barbier. «Vorm Halbfinale aber schon noch einmal den Friseur aufsuchen», kommentiert der Mittelfeldstar von Real Madrid das Bild.

Der FC Bayern und Champions-League-Rekordsieger Real Madrid treffen im Halbfinale der Königsklasse aufeinander. Am 30. April ist im Hinspiel der deutsche Rekordmeister Gastgeber, das Rückspiel findet am 8. Mai in Madrid statt. Die Bayern hatten im Viertelfinale den FC Arsenal ausgeschaltet, Real hatte sich gegen Titelverteidiger Manchester City im durchgesetzt.

Manchester City – Real Madrid 3:4 n.P. UEFA Champions League, Viertelfinal-Rückspiel, Saison 2023/24 17.04.2024