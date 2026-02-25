  1. Privatkunden
Petric über Sommers Zukunft «Für einen Top-Verein wird es altersbedingt wohl nicht mehr reichen»

Sandro Zappella

25.2.2026

Petric über Sommer: «Für einen internationalen Top-Verein wird es altersbedingt wohl nicht mehr reichen»

Petric über Sommer: «Für einen internationalen Top-Verein wird es altersbedingt wohl nicht mehr reichen»

24.02.2026

Das überraschende Aus von Inter Mailand gegen Bodö/Glimt könnte für Yann Sommer mehr bedeuten als nur das Ende einer Champions-League-Saison. Experte Mladen Petric hat Zweifel, ob der Torhüter nochmals in die Königsklasse zurückkehrt.

Sandro Zappella

25.02.2026, 09:17

25.02.2026, 09:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Inter Mailand verliert in den Champions-League-Playoffs erneut gegen Bodö/Glimt und scheidet blamabel aus.
  • Experte Mladen Petric hält es für möglich, dass das Spiel Yann Sommers letzter Auftritt in der Königsklasse war, da es altersbedingt wohl nicht mehr für einen internationalen Top-Verein reicht.
  • Der 37-jährige Sommer absolvierte 69 Champions-League-Partien und stand mit Inter letzte Saison im Final, wo man PSG deutlich mit 0:5 unterlag.
Inter Mailand verliert auch das Rückspiel gegen Bodö/Glimt und scheidet in den Champions-League-Playoffs gegen den krassen Aussenseiter aus Norwegen damit blamabel aus. Die bittere Niederlage könnte zudem für Torhüter Yann Sommer ein trauriges letztes Kapitel gewesen sein: Im blue Sport Studio spekuliert man darüber, ob es der letzte Auftritt von Sommer in der Champions League gewesen sein könnte. Schliesslich läuft der Vertrag von Sommer bei Inter im Juni 2026 aus.

Experte Mladen Petric sagt: «Ich könnte mir gut vorstellen, dass es das letzte Spiel gewesen war. Für einen internationalen Top-Verein wird es wohl nicht mehr reichen – altersbedingt.» Yann Sommer ist mittlerweile 37, er hat in seiner Karriere für Basel, Borussia Mönchengladbach, Bayern und Inter insgesamt 69 Partien in der Champions League bestritten – in jedem dritten blieb er dabei ohne Gegentor. 

Am nächsten an den Titel kam Sommer in der letzten Saison, wo er mit Inter in München im Endspiel stand, gegen PSG aber eine 0:5-Klatsche einstecken musste. 

Dass er unbedingt nochmals in der Königsklasse spielen will, glaubt Petric nicht: «Einfach irgendwo hingehen, nur um nochmals Champions League zu spielen, das wird er, glaube ich, auch nicht machen. Deshalb ist es gut möglich, dass es das letzte Spiel war. »

