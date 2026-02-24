  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Akanji und Sommer unter Druck Italiens Fussball droht in der Champions League das totale Debakel

Sandro Zappella

24.2.2026

Inter Mailand ist nach der Niederlage gegen Bodö/Glimt bedient.
Inter Mailand ist nach der Niederlage gegen Bodö/Glimt bedient.
IMAGO/NTB

Italiens Fussball steckt in der Krise – und das gleich doppelt. Während die Nationalmannschaft um die WM-Teilnahme bangt, drohen Inter, Juventus und Atalanta in der Champions League früh zu scheitern.

Sandro Zappella

24.02.2026, 16:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Italiens Klubs stehen in der Champions League vor einem Debakel, nachdem keiner die Top 8 erreichte und Juventus, Atalanta sowie Inter ihre Playoff-Hinspiele verloren.
  • Inter Mailand unterlag Bodö/Glimt auswärts 1:3 und muss im Rückspiel ohne den verletzten Topskorer Lautaro Martínez eine Zwei-Tore-Hypothek wettmachen.
  • Trotz Meisterkurs in der Serie A wächst der Druck auf Inter und die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji.
Mehr anzeigen

Italiens Fussball hat definitiv schon glanzvollere Zeiten erlebt. Die Nationalmannschaft kämpft Ende März in den Playoffs zur Weltmeisterschaft dagegen an, zum dritten Mal in Serie den Grossanlass zu verpassen.

Und auch auf Klub-Ebene liegen die grossen Erfolge schon länger zurück. Seit dem Titel von Inter 2010 hat kein italienisches Team mehr die Champions League gewonnen – Klubs der anderen vier grossen Ligen Europas haben es seit 2020 geschafft, sich den Henkelpott zu holen.

Champions-League-Sieger der letzten 6 Jahre

  • 2025: Paris Saint-Germain (Frankreich)
  • 2024: Real Madrid (Spanien)
  • 2023: Manchester City (England)
  • 2022: Real Madrid (Spanien)
  • 2021: Chelsea (England)
  • 2020: Bayern (Deutschland)
Mehr anzeigen

Immerhin stand Inter Mailand 2023 und 2025 im Finale. Im vergangenen Jahr gab es gegen PSG aber gleich eine 0:5-Klatsche. In dieser Saison droht den Vertretern der Serie A aber sogar der Super-Gau. In der Ligaphase schaffte es kein Vertreter aus Italien in die Top 8 und damit die direkte Achtelfinal-Qualifikation. Während Napoli direkt ausschied, schafften es Inter Mailand, Atalanta Bergamo und Juventus Turin immerhin in die Playoffs.

Dort setzte es für die Teams aus der Serie A aber eine Enttäuschung nach der anderen ab. Alle drei Mannschaften verloren ihre Hinspiele mit zwei oder mehr Toren Differenz.

• Juventus Turin kam auswärts gegen Galatasaray trotz 2:1-Führung noch mit 2:5 unter die Räder

Galatasaray – Juventus 5:2

Galatasaray – Juventus 5:2

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Juventus - Galatasaray AŞ
Juventus - Galatasaray AŞ

Mi 25.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Juventus - Galatasaray AŞ

Mit tv.blue.ch mieten

• Atalanta verlor bei Borussia Dortmund 0:2

Dortmund – Atalanta 2:0

Dortmund – Atalanta 2:0

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Atalanta BC - Borussia Dortmund
Atalanta BC - Borussia Dortmund

Mi 25.02. 18:35 - 21:45 ∙ blue Sport Live ∙ Atalanta BC - Borussia Dortmund

Mit tv.blue.ch mieten

• Vorjahresfinalist Inter bekam die Heimstärke von Bodö/Glimt zu spüren und verlor in Norwegen mit 1:3

Bodø/Glimt – Inter 3:1

Bodø/Glimt – Inter 3:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

18.02.2026

Immerhin haben alle Italiener im Rückspiel Heimrecht. Die besten Chancen, das Duell noch zu drehen, dürfte sich wohl Inter ausrechnen. Gegen Bodö gehen sie trotz der Hinspiel-Niederlage als Favorit in die Partie. Aber aufgepasst: Die Norweger haben nicht nur Inter im Hinspiel geschlagen, sondern auch gegen Mancehster City mit 3:1 gewonnen.

Und dass sie es nicht nur auf dem heimischen Kunstrasen können, bewiesen die Norweger beim 2:1-Sieg auswärts gegen Atlético Madrid zum Ende der Liga-Phase. Die letzten Resultate sind umso beeindruckender, da die norwegische Meisterschaft seit Ende November pausiert und erst Mitte März wieder losgeht. 

Inter hingegen ist voll im Spielrhythmus und ist in der Serie A voll auf Meisterkurs. Das Team um die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji kann sich also voll auf die Champions League und die Wende gegen Bodö/Glimt konzentrieren. Nicht einfacher wird die Aufgabe, weil Topskorer Lautaro Martínez verletzt fehlt.

Norwegisches Déjà-vu im San Siro?

Erinnerungen werden dabei wach an 1996. Damals siegten die Norweger von Rosenborg Trondheim mit 2:1 im San Siro und kegelten die AC Milan in der Gruppenphase aus der Königsklasse. 

Sensation im Jahre 1996: Rosenborg schiesst Milan aus der Champions League

Sensation im Jahre 1996: Rosenborg schiesst Milan aus der Champions League

24.02.2026

Ob Inter die Zwei-Tore-Hypothek noch drehen kann oder ob es im San Siro die nächste norwegische Sternstunde gibt, erfahren wir am Dienstagabend ab 21 Uhr. Live und exklusiv auf blue Sport.

FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt
FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt

Di 24.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt

Mit tv.blue.ch mieten

Meistgelesen

Sauna-Gate und Polizei-Zoff – Bülach ZH versinkt vor Wahlen im Chaos
Feuerwehr-Chef war an Weihnachten noch in Inferno-Bar
Wird dieser Cold Case nach 30 Jahren endlich gelöst?

Mehr Fussball

«Das war wichtiger als der Sieg». Möwe wird von Ball getroffen – und von Spieler wiederbelebt

«Das war wichtiger als der Sieg»Möwe wird von Ball getroffen – und von Spieler wiederbelebt

Söldner-Check. Jashari ein- und ausgewechselt ++ Sow und Akanji in Torlaune ++ Zakaria und Co. stoppen Leader

Söldner-CheckJashari ein- und ausgewechselt ++ Sow und Akanji in Torlaune ++ Zakaria und Co. stoppen Leader

Bei Sensations-Team Curaçao. Dick Advocaat tritt vor der WM als Trainer zurück – aus einem traurigen Grund

Bei Sensations-Team CuraçaoDick Advocaat tritt vor der WM als Trainer zurück – aus einem traurigen Grund