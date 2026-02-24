Inter Mailand ist nach der Niederlage gegen Bodö/Glimt bedient. IMAGO/NTB

Italiens Fussball steckt in der Krise – und das gleich doppelt. Während die Nationalmannschaft um die WM-Teilnahme bangt, drohen Inter, Juventus und Atalanta in der Champions League früh zu scheitern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Italiens Klubs stehen in der Champions League vor einem Debakel, nachdem keiner die Top 8 erreichte und Juventus, Atalanta sowie Inter ihre Playoff-Hinspiele verloren.

Inter Mailand unterlag Bodö/Glimt auswärts 1:3 und muss im Rückspiel ohne den verletzten Topskorer Lautaro Martínez eine Zwei-Tore-Hypothek wettmachen.

Trotz Meisterkurs in der Serie A wächst der Druck auf Inter und die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji. Mehr anzeigen

Italiens Fussball hat definitiv schon glanzvollere Zeiten erlebt. Die Nationalmannschaft kämpft Ende März in den Playoffs zur Weltmeisterschaft dagegen an, zum dritten Mal in Serie den Grossanlass zu verpassen.

Und auch auf Klub-Ebene liegen die grossen Erfolge schon länger zurück. Seit dem Titel von Inter 2010 hat kein italienisches Team mehr die Champions League gewonnen – Klubs der anderen vier grossen Ligen Europas haben es seit 2020 geschafft, sich den Henkelpott zu holen.

Champions-League-Sieger der letzten 6 Jahre 2025: Paris Saint-Germain (Frankreich)

2024: Real Madrid (Spanien)

2023: Manchester City (England)

2022: Real Madrid (Spanien)

2021: Chelsea (England)

2020: Bayern (Deutschland) Mehr anzeigen

Immerhin stand Inter Mailand 2023 und 2025 im Finale. Im vergangenen Jahr gab es gegen PSG aber gleich eine 0:5-Klatsche. In dieser Saison droht den Vertretern der Serie A aber sogar der Super-Gau. In der Ligaphase schaffte es kein Vertreter aus Italien in die Top 8 und damit die direkte Achtelfinal-Qualifikation. Während Napoli direkt ausschied, schafften es Inter Mailand, Atalanta Bergamo und Juventus Turin immerhin in die Playoffs.

Dort setzte es für die Teams aus der Serie A aber eine Enttäuschung nach der anderen ab. Alle drei Mannschaften verloren ihre Hinspiele mit zwei oder mehr Toren Differenz.

• Juventus Turin kam auswärts gegen Galatasaray trotz 2:1-Führung noch mit 2:5 unter die Räder

Galatasaray – Juventus 5:2 UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26 17.02.2026

Juventus - Galatasaray AŞ Mi 25.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Juventus - Galatasaray AŞ Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 3h 28min 5sek

• Atalanta verlor bei Borussia Dortmund 0:2

Dortmund – Atalanta 2:0 UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26 17.02.2026

Atalanta BC - Borussia Dortmund Mi 25.02. 18:35 - 21:45 ∙ blue Sport Live ∙ Atalanta BC - Borussia Dortmund Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 2h 8min 5sek

• Vorjahresfinalist Inter bekam die Heimstärke von Bodö/Glimt zu spüren und verlor in Norwegen mit 1:3

Bodø/Glimt – Inter 3:1 UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26 18.02.2026

Immerhin haben alle Italiener im Rückspiel Heimrecht. Die besten Chancen, das Duell noch zu drehen, dürfte sich wohl Inter ausrechnen. Gegen Bodö gehen sie trotz der Hinspiel-Niederlage als Favorit in die Partie. Aber aufgepasst: Die Norweger haben nicht nur Inter im Hinspiel geschlagen, sondern auch gegen Mancehster City mit 3:1 gewonnen.

Und dass sie es nicht nur auf dem heimischen Kunstrasen können, bewiesen die Norweger beim 2:1-Sieg auswärts gegen Atlético Madrid zum Ende der Liga-Phase. Die letzten Resultate sind umso beeindruckender, da die norwegische Meisterschaft seit Ende November pausiert und erst Mitte März wieder losgeht.

Inter hingegen ist voll im Spielrhythmus und ist in der Serie A voll auf Meisterkurs. Das Team um die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji kann sich also voll auf die Champions League und die Wende gegen Bodö/Glimt konzentrieren. Nicht einfacher wird die Aufgabe, weil Topskorer Lautaro Martínez verletzt fehlt.

Norwegisches Déjà-vu im San Siro?

Erinnerungen werden dabei wach an 1996. Damals siegten die Norweger von Rosenborg Trondheim mit 2:1 im San Siro und kegelten die AC Milan in der Gruppenphase aus der Königsklasse.

Sensation im Jahre 1996: Rosenborg schiesst Milan aus der Champions League 24.02.2026

Ob Inter die Zwei-Tore-Hypothek noch drehen kann oder ob es im San Siro die nächste norwegische Sternstunde gibt, erfahren wir am Dienstagabend ab 21 Uhr. Live und exklusiv auf blue Sport.