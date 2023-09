Valentina Maceri: «Ich traue Union Berlin einiges zu» Die ehemalige Fussballerin Valentina Maceri führt künftig gemeinsam mit Roman Kilchsperger die Zuschauer von blue Sport durch die Champions-League-Sendungen. Kurz vor Beginn gibt sie ihre Tipps zur Königsklasse ab. 12.09.2023

Valentina Maceri wird ab der kommenden Saison zusammen mit Roman Kilchsperger für blue Sport die Champions-League-Sendungen moderieren. Im Interview wagt die 30-Jährige eine Prognose für die Königsklasse.

Valentina Maceri, wer gewinnt dieses Jahr die Champions League?

Manchester City verteidigt den Titel, weil sie meiner Meinung nach den besten Kader haben. Sie sind super in die Saison gestartet. Pep Guardiola hat letzte Saison seinen allerersten Champions-League-Titel mit City geholt und ich vermute, dass sie den Titel dieses Jahr verteidigen werden.

Welcher Verein sorgt für die grösste Überraschung?

Union Berlin. Ich glaube, mit (Leonardo) Bonucci und (Robin) Gosens haben sie sich super verstärkt. Ich traue ihnen eine Überraschung zu, weil man Union auch sehr schwer einschätzen kann.

Welcher Klub wird die grosse Enttäuschung sein?

Napoli. Man merkt schon, dass es ein anderes Napoli ist als letzte Saison. Jeder erwartet aber das Napoli von letzter Saison, aber das sind sie einfach nicht.

Wer wird Torschützenkönig?

Erling Haaland. Der ist einfach eine Naturgewalt. Sofern er natürlich verletzungsfrei bleibt, ist er nicht nur ein unfassbar guter Stürmer, was die Statur und die Wucht betrifft, er bringt auch die Mentalität mit.

Welcher Spieler wird für Aufsehen sorgen?

Jude Bellingham. Er hat schon ein hohes Standing, aber ich glaube, dass er noch mal diese letzten 10 Prozent zur absoluten Weltspitze gehen wird. Und das ist auch schon extrem für sein Alter.

Wie werden die Young Boys in der Gruppenphase abschneiden?

Platz 3 und dann geht es in die Europa League. Dann schauen wir mal ...

Wie lautet dein Hot Take für die bevorstehende Champions League?

Mein Hot Take hat auch mit Haaland zu tun. Und zwar stellt Haaland Ronaldos Rekord ein mit den meisten Treffern in einer Gruppenphase der Königsklasse. Der steht bei 11. Der Torrekord in der gesamten Saison steht bei 17, auch diesen Ronaldo-Rekord wird Haaland einstellen.