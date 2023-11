Dortmund-Goalie Gregor Kobel herzt Fabian Schär nach dem Duell in der Champions League. Newcastle hat beide Spiele gegen den BVB verloren. Bild: Imago

Die Gruppenphase der Champions League geht endgültig in die heisse Phase. Am Dienstag stehen auch diverse Schweizer mit ihren Klubs im Fokus. Hier erfährst du alles zur Ausgangslage in den einzelnen Gruppen.

Gruppe E: Atlético mit erstem Matchball

Gewinnt Atlético Madrid gegen Feyenoord, stehen die Spanier bereits vor dem letzten Spieltag als Achtelfinalist fest. Würde gleichzeitig Lazio Rom gegen Celtic Glasgow gewinnen, hätten die Niederländer keine Chance mehr aufs Achtelfinale.

Feyenoord ist allerdings für ihre Heimstärke bekannt und hat das auch in der Champions League mit Siegen gegen Celtic (2:0) und Lazio Rom (3:1) untermauert. Atlético Madrid spielte derweil auswärts zweimal remis.

Celtic muss die letzten beiden Spiele gewinnen, um noch eine Chance aufs europäische Überwintern zu haben.

Gruppe F: Spannung pur in der Todesgruppe

Die Dortmunder mit dem Schweizer Goalie Gregor Kobel ziehen ins Achtelfinale ein, wenn sie gegen Milan gewinnen. Falls der BVB Milan schlägt und Newcastle gegen PSG gewinnt, sichert sich der BVB zudem den Gruppensieg.

PSG erreicht das Achtelfinale, wenn sie gewinnen und Milan nicht gegen Dortmund siegt. Verliert PSG, so könnten sie vor dem letzten Spieltag gar auf den letzten Platz abrutschen. Und an Newcastle haben sie keine guten Erinnerungen. Im Hinspiel siegte Newcastle 4:1, Fabian Schär glänzte dabei mit einem herrlichen Tor.

Schär mit Traumkiste bei Newcastles Sieg über PSG 04.10.2023

Milan, das am Wochenende auf Noah Okafor verzichten musste, kann nicht mehr unter die ersten zwei kommen, falls sie gegen Dortmund verlieren und PSG gleichzeitig gegen Newcastle gewinnt.

Newcastle kann nicht mehr unter die ersten zwei kommen, falls sie gegen PSG verlieren. Sollte Fabian Schär mit Newcastle verlieren und Milan gleichzeitig Dortmund schlagen, steht Newcastle definitiv als Gruppenletzter fest.

Möglich ist aber auch, dass am letzten Spieltag noch so ziemlich alles möglich ist.

Gruppe G: Spiel des Jahres für YB

In der Gruppe G haben sich Manchester City und RB Leipzig bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Holt Akanji mit den Skyblues einen Punkt, so ist der Gruppensieg Tatsache.

Spannender ist, ganz besonders durch die Schweizer Brille, der Kampf um Platz 3. Der Sieger dieser Partie sichert sich den Platz in den Playoffs zur K.o.-Runde der Europa League. Endet die Partie unentschieden, so fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag im Fernduell. Roter Stern Belgrad spielt dannzumal zuhause gegen Manchester City, YB muss auswärts bei RB Leipzig ran.

Gruppe H: Barça kann Achtelfinal-Ticket buchen, aber …

Letzte Saison ging für Barcelona die Reise nach der Champions-League-Gruppenphase in der Europa League weiter. Ein harter Schlag für die stolzen Katalanen, doch auch in dieser Saison ist noch nichts entschieden. Mit einem Sieg gegen Porto würde sich Barça zwar das Achtelfinal-Ticket sichern, im Falle einer Niederlage fällt die Entscheidung aber erst am letzten Spieltag.

Das noch punktlose Antwerpen kann nicht mehr unter die ersten zwei kommen. Sie müssen gegen Shakhtar gewinnen, um weiterhin eine Chance auf den dritten Platz zu haben. Sollte die Partie zwischen Barça und Porto remis enden, so könnte Shakhtar im Falle einer Niederlage das Achtelfinale nicht mehr erreichen.