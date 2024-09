Brügge – Dortmund 0:3 UEFA Champions League // Matchday 1 // Saison 24/25 18.09.2024

Gregor Kobel feiert in Brügge einen gelungenen Einstand in die neue Champions-League-Saison. Der Nati-Goalie zeigt fünf Paraden und bleibt in Belgien unbezwungen. Die Fans sind voll des Lobes – auch die Macher von «EA Sports FC» sehen die Qualitäten des 26-Jährigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Treffer von Jamie Gittens und ein verwandelter Foulelfmeter von Serhou Guirassy bescheren Borussia Dortmund drei Punkte zum Champions-League-Auftakt.

Gegen Brügge konnte Gregor Kobel eine weisse Weste bewahren. Die BVB-Fans rühmen ihn auf X als Lebensversicherung der Borussen.

Kobel erhielt zudem jüngst von «EA Sports FC» ein tolles Rating. Mehr anzeigen

Borussia Dortmunds Start in den Champions-League-Alltag verläuft schleppend. In Brügge sind die Gastgeber der Führung nahe. Doch Gregor Kobel zeigt auch in Belgien, wieso er einer der Weltbesten seines Fachs ist.

Der Torwart parierte alle Versuche der Brügge-Spieler, ihn zu bezwingen. Und als der Schweizer dann doch einmal geschlagen war, rettete ihn in der 12. Minute die Latte. Insgesamt zeigte der 26-Jährige fünf Paraden, um den Rückstand seines Teams zu verhindern.

Offizieller Man of the Match wurde dann Jamie Gittens. Der in der 68. Minute eingewechselte Flügelspieler brachte den BVB mit zwei Toren auf die Siegesstrasse, am Ende gewann der Favorit standesgemäss mit 3:0.

Damit hat Borussia Dortmund in den fünf Duellen mit Brügge in der Champions League kein einziges Gegentor kassiert – das ist ein neuer Rekord: Keine Mannschaft hat es in der Geschichte des Wettbewerbs zuvor geschafft, gegen einen bestimmten Gegner in den ersten fünf Aufeinandertreffen ohne Gegentor zu bleiben.

Auf X wird der Goalie einmal mehr von den Fans der Schwarz-Gelben abgefeiert: «Was Kobel heute wieder gezeigt hat, war überragend», «unsere Mauer hat uns wieder vor einer Niederlage gerettet» und «Kobel ist unsere Lebensversicherung. Wir haben ihm so viele Siege zu verdanken». In der deutschen Fachpresse wird der Schweizer Nati-Goalie einmal mehr gelobt für seine Ausstrahlung auf seine Vorderleute.

Kobel auch virtuell top

«Der Schweizer hielt die Null und die teils taumelnde Abwehr mit starken Paraden zusammen», schreibt die BILD und vergibt die Note 2. Von Sport1 erhält Kobel für seinen Auftritt gar die Bestnote 1.

Vielleicht haben ihn auch die neuen Spielerbewertungen des beliebten Fussball-Videospiels «EA Sports FC» (früher bekannt als FIFA) beflügelt. Kobel erhielt dort starke 88 Punkte (von möglichen 100). Als einziger Schweizer landet er unter den besten 30 Spielern.

Der 1,95 Meter grosse Zürcher ist damit nicht nur der mit Abstand beste Bundesliga-Goalie, sondern auch der insgesamt zweitbeste Profi in Deutschland. Nur Bayerns Stürmerstar Harry Kane schneidet noch besser ab (90). Im globalen Torhüter-Ranking ist er an fünfter Stelle (hinter Allisson, Donnarumma, Courtois und Ter Stegen, die je 89 Punkte aufweisen).

Dortmunds Torwart Gregor Kobel hielt in Brügge wieder einmal die Bälle fest. IMAGO/Kirchner-Media

Eine Motivationsspritze dürfte auch der kürzliche Entscheid von Nati-Trainer Murat Yakin gewesen sein, Kobel als neue Nummer 1 zu installieren. «In der Nati zu spielen, ist das Grösste. Es war als kleiner Junge schon mein Traum», hielt Kobel fest. Gleichzeitig wurde der 7-fache Internationale auch in den neuen Mannschaftsrat aufgenommen.

