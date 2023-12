Bayern vor Umbruch? Reif: «Lege für keinen die Hand ins Feuer» Wird es bei Bayern München im kommenden Sommer zu einem Umbruch kommen? Für blue Sport Experte Marcel Reif alles andere als ein unrealistisches Szenario. 13.12.2023

Wird es bei Bayern München im kommenden Sommer zu einem Umbruch kommen? Für blue Sport Experte Marcel Reif alles andere als ein unrealistisches Szenario.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz makelloser Bilanz in der Champions League stehen Bayern-Trainer Thomas Tuchel und seine Spieler immer wieder in der Kritik.

Nach dem peinlichen Aus im Pokal, der Pleite im Super Cup und der 1:5-Klatsche gegen Frankfurt haben die Bayern «einiges gutzumachen», wie blue Sport Experte Marcel Reif sagt.

Reif kann sich gut vorstellen, dass es im Sommer in München zu einem grossen Umbruch kommt. Mehr anzeigen

In der Champions League überzeugt Bayern München weiter und baut am Dienstag mit einem 1:0-Sieg bei Manchester United seine unheimliche Serie weiter aus: Der deutschen Rekordmeister ist in der Gruppenphase der Königsklasse nun schon seit 40 Spielen ungeschlagen (36 Siege, 4 Remis).

Während es auf europäischer Bühne läuft, hinken die Bayern auf nationaler Ebene den Erwartungen aber hinterher. «Die Bayern haben eine Menge gutzumachen», sagt blue Sport Experte Marcel Reif am Dienstagabend schon vor dem Spiel in Manchester.

Die 1:5-Klatsche am letzten Wochenende in Frankfurt sei nur die Spitze des Eisbergs. «Im Pokal gegen einen Drittligisten (Saarbrücken, Anm. d. Red.) rausfliegen – Totalabsturz. Super Cup, zu Hause gegen Leipzig, 0:3 – Totalabsturz», zählt Reif auf. «Jetzt fährst du nach Frankfurt und kriegst fünf Stück. Das ist schlimmer als nur eine Niederlage.»

Grosser Umbruch im Sommer?

Bei Bayern sind noch immer viele Spieler dabei, die 2020 das Triple gewonnen haben. Das sieht Reif als Problem: «Es gibt genug Leute in München, die sagen, dass der eine oder andere satt und nicht mehr mit der Einstellung zum Klub und zu seinem Beruf unterwegs ist.»

Deswegen glaubt Reif, dass nach der Saison in München viele Transfers über die Bühne gehen könnten. «Sie werden diese Saison entweder ganz schnell in eine brillante drehen, oder es gibt im Sommer einen grossen Umbruch», so die Prophezeiung des 74-Jährigen.

«Wir werden uns alle noch wundern. Ich glaube, ein paar Spieler sind am Ende einer Reise», meint Reif weiter. Von den gestandenen Spielern, die schon länger dabei sind, sieht er einzig Manuel Neuer fest im Sattel. «Ansonsten lege ich für keinen die Hand ins Feuer.»

Auch in der «Sport Bild» ist zu lesen, dass der Bayern-Kader bis Saisonende komplett neu bewertet werden soll. «Ein Umbruch im Sommer bei den Führungsspielern könnte das Ergebnis sein», schreibt die Zeitung. Vier Stars sollen dabei unter besonderer Beobachtung stehen: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Alphonso Davies und Serge Gnabry. Sie könnten verkauft werden, um Geld für neue Stars zu generieren.

