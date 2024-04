Umstrittener Platzverweis Meier sieht Barça benachteiligt, lässt Xavis Ausrede aber nicht gelten

Das sagt Urs Meier zu Barcelonas Platzverweis und den Penalty-Forderungen Urs Meier erklärt im blue Sport Studio, wieso die frühe Rote Karte gegen den FC Barcelona ein korrekter Entscheid des Unparteiischen ist. 17.04.2024

Der FC Barcelona ist gegen PSG auf bestem Weg in den Champions-League-Halbfinal, als ein Platzverweis das Geschehen auf den Kopf stellt und die Wende bringt. Schiedsrichter-Experte Urs Meier ordnet ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel legt Barcelona gegen PSG auch im Rückspiel vor und ist auf Kurs Richtung Champions-League-Halbfinal, als ein Platzverweis gegen Verteidiger Ronald Araujo die Katalanen ausbremst.

PSG schafft in der Folge die Wende, für Barça-Coach Xavi ist aber klar: «Unsere Champions League ist wegen der Fehler des Schiedsrichters vorbei.»

«Es ist ein Jammer. Unsere Champions League ist wegen der Fehler des Schiedsrichters vorbei.», wettert der fuchsteufelswilde Barcelona-Trainer Xavi unmittelbar nach dem Viertelfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain. Auslöser für die Wutrede ist die Rote Karte gegen Ronald Araujo, der im Rückspiel schon in der 29. Minute nach einer Notbremse unter die Dusche geschickt wird – und so den Anfang vom Ende einleitet.

In der Folge dreht PSG den Spiess um und zieht dank eines 4:1-Auswärtssieges doch noch in den Halbfinal ein. «Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, dass er eine Katastrophe war. Das ist die Realität», motzt Xavi, der sich bereits während des Spiels derart ärgert, dass auch er die Rote Karte sieht.

Für Meier ist der Platzverweis korrekt

Schiedsrichter-Experte Urs Meier allerdings widerspricht dem Noch-Barça-Coach und sieht keinen Fehler des Unparteiischen: «Eigentlich kann man ihn hier nur loben. Genau das erwarte ich von einem Spielleiter. (...) Alles richtig gemacht.»

Allerdings erkennt Meier in einer anderen Szene eine mögliche Fehlbeurteilung. In der 64. Minute kommt Captain Ilkay Gündogan im PSG-Strafraum zu Fall und fordert vehement, aber vergeblich einen Elfmeter. «Gündogan ist nicht dafür bekannt, dass er Schwalben macht», findet Meier. «Für den Schiedsrichter sieht es vielleicht so aus, als würde er sich fallen lassen. Aber Vitinha berührt ihn.»

Aus diesem Grund ist für Meier zumindest die Gelbe Karte gegen Gündogan für eine angebliche Schwalbe ein Fehler. «Eine Schwalbe war es sicher nicht. Ich wäre in diesem Fall froh gewesen, wenn der VAR eingegriffen hätte. Dann soll der Schiedsrichter entscheiden.»

