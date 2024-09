Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024

Manuel Akanji und Manchester City erwartet in den kommenden Wochen ein Mammutprogramm. Der Nati-Verteidiger warnt vor der hohen Belastung und spricht auch den neuen Champions-League-Modus an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manuel Akanji absolviert seit dem Saisonstart mit Manchester City jede Minute und feiert in fünf Pflichtspielen fünf Siege.

Nach dem 2:1-Heimerfolg über Brentford warnt der Nati-Verteidiger aber vor der hohen Belastung für die Spieler und scherzt: «Ich muss vielleicht mit 30 in Rente gehen.»

Selbst nach dem Saisonende sind für die Stars keine langen Erholungsphasen in Sicht. «Wann machen wir Ferien?», fragt sich Akanji. Mehr anzeigen

Ob in den fünf Pflichtpartien mit Manchester City oder in zwei Länderspielen mit der Schweiz – Manuel Akanji verpasst seit dem Saisonauftakt am 10. August keine einzige Minute. Während es mit der Nati zwei Niederlagen absetzt, bleibt der Innenverteidiger mit seinem Klub mit fünf Siegen aus fünf Spielen bisher makellos.

Dennoch schlägt Akanji nach dem 2:1-Erfolg über Brentford Alarm und warnt vor der hohen Belastung für die Stars. «Es wird immer komplizierter. Die Champions League ist grösser geworden. Früher gab es sechs Gruppenspiele, jetzt sind es acht, und mit den Play-offs können es 10 werden. Ich denke, das alte Format war besser», wird Akanji in der «dailymail» zitiert.

«Es muss eine Grenze geben»

Bereits am Mittwoch gilt es für ManCity in der Königsklasse mit dem ersten Spiel der Ligaphase gegen Inter Mailand ernst. Bis zur nächsten Länderspielpause stehen sechs Spiele in 18 Tagen auf dem Programm. «Man muss auch an die Spieler denken. Irgendwann ist man zu müde, um noch ein Spiel zu bestreiten, und dann kommen Verletzungen. Wir trainieren so hart wie möglich und wir sind fit – aber es muss eine Grenze geben», so der 29-Jährige.

Lange Pausen sind keine in Sicht, nicht einmal zum Saisonende. «Es ist so schwierig. Man denkt nicht nur an diese Saison, sondern auch an die nächste», erklärt Akanji. Sollte sein Team den Final der Klub-WM erreichen und erneut am Community Shield teilnehmen, bleiben gerade einmal drei Wochen Saisonpause. «Wann machen wir Ferien? Im Winter gibt es keine Pausen. Wenn wir Glück haben, haben wir zwei Wochen, und dann müssen wir schon wieder in die nächste Saison. Es gibt kein Ende.»

Der Nati-Verteidiger begrüsst, dass man den Sport stets aufregender machen will. «Aber man muss auch ein paar Spiele streichen. Man kann nicht einfach ein Spiel nach dem anderen hinzufügen und davon ausgehen, dass alles so bleibt, wie es war», unterstreicht Akanji und fügt lachend an: «Ich muss vielleicht mit 30 in Rente gehen.»

