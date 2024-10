Shaqiri: «Wird nicht so einfach für YB gegen Yann ein Tor zu schiessen» In der Ligaphase der Champions League empfangen die Young Boys am dritten Spieltag Inter Mailand. Ex-Inter-Profi Xherdan Shaqiri über die Chancen der Berner gegen den italienischen Meister. 21.10.2024

In der Ligaphase der Champions League empfangen die Young Boys am Mittwoch Inter Mailand. Ex-Inter-Profi Xherdan Shaqiri über die Chancen der Berner gegen den italienischen Meister.

SB10 Syl Battistuzzi

BSC Young Boys - FC Internazionale Milano Mi 23.10. 13:50 - 16:05 ∙ blue Sport Live ∙ BSC Young Boys - FC Internazionale Milano Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 22h 6min 32sek

Tor verpasst? blue News liefert – und zwar blitzschnell Wir liefern dir die schönsten Tore, heissesten Szenen und wichtigsten Momente noch während des Spiels im Video. «Near-Live» nennt sich das konkurrenzlose Angebot von blue News – und es ist erst noch gratis. Diesen Service bieten wir für die Top-Spiele der Champions League, Super League, Europa League, Conference League, Challenge League und der spanischen LaLiga. Schau vorbei, sobald der Ball rollt: www.bluenews.ch/sport Keystone / blue Sport

Xherdan Shaqiri trug selbst einmal das Inter-Trikot. Im Januar 2015 holten ihn die Nerazzurri für rund 18 Millionen Euro von Bayern München. Bei den Norditalienern konnte Shaqiri aber keine dominante Rolle einnehmen.

Bei insgesamt 20 Eisätzen stand er 13-mal in der Startelf und erzielte dabei drei Tore. Der damalige Inter-Trainer Roberto Mancini machte ihm danach klar, dass seine Zeit nach einem halben Jahr in der Lombardei abgelaufen ist.

Besser verläuft das Kapitel beim 20-fachen italienischen Meister bisher für Yann Sommer. Der 35-Jährige kam im Sommer 2023 – ebenfalls aus München – nach Mailand. Seither hat sich der Goalie als sicherer Rückhalt für die Interisti bewiesen. In bisher 58 Pflichtspielen blieb er 30 Mal ohne Gegentor.

Eine Reaktion auf den Trainerwechsel

In der Champions League wollen nun Sommer & Co. bei den kriselnden Young Boys am Mittwochabend (live ab 21 Uhr auf blue Sport) im Wankdorf ihre Klasse zeigen. «Mit dem Trainerwechsel hat YB eine Chance, ein neues Kapitel zu beginnen», meint Shaqiri zu blue Sport. Er hofft, die Berner zeigen unter dem neuen Coach Joël Magnin eine Reaktion und versuchen, vor allem in der Champions League positive Resultate zu holen. Das würde YB auch in der Liga wieder mehr Selbstvertrauen geben, damit man mehr Punkte holen könne, so der Basel-Star.

Bereit für den Champions-League-Abstecher nach Bern: Inter-Goalie Yann Sommer sda

Traut Shaqiri YB gar einen Punktgewinn zu? Der 125-fache Internationale erwartet ein «sehr schwieriges Spiel». «Wir wissen um die Qualität von Inter Mailand. Es wird sicher nicht einfach, gegen Yann ein Tor schiessen», hält Shaqiri fest. Er betont aber: «YB hat nichts zu verlieren.» Shaqiri sieht im Rahmen-Aus deshalb auch eine Chance für den Schweizer Meister: «Mit einem neuen Trainer wird es für Inter nicht einfach für sich einzustellen, wie sie spielen werden.»

Mit Sommer ist der inzwischen 33-jährige Shaqiri übrigens in über 9000 Minuten oder 116 Pflichtspielen (für Basel und die Nati) gemeinsam auf dem Feld gestanden.

Pirmin Schwegler: «Es gab immer mal wieder Gespräche mit YB» 19.10.2024

Heimspiel – Der Fussball-Talk in voller Länge

Xherdan Shaqiri über seine FCB-Rückkehr, seinen Nati-Rücktritt und die Erfolge mit Bayern und Liverpool Xherdan Shaqiri – der Publikumsliebling ist zurück beim FC Basel. Stefan Eggli diskutiert mit ihm, dem früheren FCB-Konditionstrainer Marco Walker und mit blue-Sport-Ressortleiter Michi Wegmann über den Transfercoup und die Karriere. 17.10.2024

Heimspiel als Podcast

Traumtor-Parade: Shaqiris Glanzmomente im FCB- Dress 2009 bis 2012 machte der blutjunge Xherdan Shaqiri mit solchen traumhaften Treffern erstmals auf sich aufmerksam. Ein Video nicht nur für FCB-Fans. 19.08.2024

Mehr zum Thema

Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024