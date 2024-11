«Madrid hat ein Problem – und das heisst Kylian Mbappé»

Mbappé verschiesst Penalty und verpasst den Ausgleich 27.11.2024

Real Madrid verliert gegen Liverpool mit 0:2 und kassiert in der Champions League die dritte Pleite in Folge. Im Fokus steht dabei Superstar Kylian Mbappé, der einen Penalty verschiesst und hart kritisiert wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid unterliegt dem FC Liverpool mit 0:2 und verliert in der Champions League damit zum dritten Mal in Serie.

Superstar Kylian Mbappé kann in einem grossen Spiel ein weiteres Mal nicht überzeugen. Der Franzose verschiesst zudem einen Penalty und verpasst dadurch den 1:1-Ausgleich.

Vor allem in der spanischen Presse werden Mbappés Leistungen harsch kritisiert. Mehr anzeigen

AS (Madrid)

Real-Alarm mit Mbappé

«Der Franzose scheiterte erneut an einem grossen Tag»

«Dem Franzosen ist es nicht nur nicht gelungen, sein Image zu verbessern, er hat es sogar noch verschlechtert. Dieser Mbappé ist nicht der Mbappé, den man erwartet hatte. Das Schlimmste war, dass er am Ball weder dem Gegner schadete, noch seiner Mannschaft den Ballbesitz sicherte: Er war der Madrider Spieler mit der schlechtesten Passquote (75 Prozent) und derjenige, der die meisten Bälle (15) verlor. Zu allem Überfluss verpasste er aus elf Metern den Ausgleichstreffer.»

«Hinzu kommt, dass sein Einfluss in den grossen Spielen fast gleich Null war. In den fünf Spielen gegen grosse Gegner in dieser Saison (Atalanta, Dortmund, Barcelona, Mailand und Liverpool) hat er gerade einmal ein Tor erzielt.»

Marca (Madrid)

«Die neue Champions League ist für den König von Europa zu einer Tortur geworden»

«Kylian Mbappé tauchte an dem Tag, an dem er am meisten gebraucht wurde, nicht auf. Der Franzose trug seine Melancholie gegen eine überlegene Liverpooler Mannschaft unbeteiligt vor. Als Mbappé einen Elfmeter zum Ausgleich vergab, war es das Ende der Madrider Chancen, die nun um die Qualifikation für die Playoffs im Winter zittern müssen. Eine bittere europäische Nacht. Real Madrid hat in Anfield 45 Minuten lang überlebt. Und das war’s. In der zweiten Halbzeit war es dann die harte Realität.»

«Bei allem Respekt, Liverpool ist weder Osasuna noch Leganés und holte Madrid in dieser Saison auf den Boden der Tatsachen zurück. Madrid zeigt in dieser Saison in wichtigen Spielen weiterhin sehr wenig. Und die Situation spiegelt sich im Gesicht von Mbappé wider, einem Spieler, der nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Ohne Vinicius spielte er katastrophal. Was nun? Madrid steht am Rande des Abgrunds. Mit sechs Punkten und einer Reise nach Bergamo am Horizont. Es ist selbstverständlich, dass sie in der nächsten Runde dabei sind, aber wenn sie nicht schnell die Kurve kriegen, könnten sie einen grossen Schock erleben.»

El Mundo (Madrid)

«Es war die Fortsetzung von Mbappés Alptraum, gerade als seine Mannschaft sein Talent am meisten brauchte»

«Wo die Blancos im Februar 2023 emporstiegen, fielen sie im November 2024 zu Boden. Sie machen sich das Leben in der Gruppenphase der Champions League selbst schwer. Die Blancos sind nun 24. und damit das letzte Team, das noch einen Platz in den Playoffs im Januar hat. Nur sechs Punkte aus fünf Spielen. Die Lage ist ernst.»

El País (Madrid)

«Madrid hat ein Problem – und das heisst Kylian Mbappé»

«Das Erreichen der K.o.-Runde scheint nicht in Gefahr zu sein, aber der Weg ins Achtelfinale ist lang. Für Madrid wird es noch schwieriger, denn sie haben mehr Spiele, weniger Spieler – ohne dass sich Mbappé, der einen Elfmeter verschoss, als Leader auftritt. Sein letzter Monat im Spitzenfussball ergibt keinen Sinn. Keinen. Fehlendes Selbstvertrauen, fehlendes Glück, fehlende Tore, einfach alles fehlt.»

Mundo Deportivo (Barcelona)

«Debakel für Real Madrid und Mbappé in Liverpool»

«Die dritte Niederlage in fünf Champions-League-Spielen. Mit anderen Worten: Ein Platz unter den ersten Acht ist fast unmöglich. Es war eine Niederlage, bei der die Paraden von Courtois nicht ausreichten. Und sie waren nicht genug, weil Mbappé nicht nur nicht der entscheidende Spieler war, den Madrid erwartet hatte, sondern er auch noch einen Elfmeter beim Stand von 1:0 verschoss. Ein europäisches Debakel, das alle beschämenden Aspekte der Mannschaft von Real Madrid aufzeigte.»

Sport (Barcelona)

«Die Zukunft von Carlo Ancelotti ist in der Schwebe und ein Grossteil der Schuld daran liegt bei Kylian Mbappé, dessen Zeit bei Real Madrid einen ruinösen Start hat»

La Vanguardia (Barcelona)

«Die Madrilenen konnten im Sommer, als sie mit der Verpflichtung des Franzosen so zufrieden waren, kaum ahnen, dass seine Leistung so weit hinter den Erwartungen zurückbleibt»

«Madrid war nicht in der Lage, den Test in Anfield zu überstehen. Ihre Champions-League-Saison ist nun etwas komplizierter geworden, da sie eine dritte Niederlage erlitten haben, die ihnen wenig Spielraum für Fehler lässt. Liverpool hatte mehr als ein Jahrzehnt auf eine Revanche gewartet und bekam sie schliesslich gegen eine Madrider Mannschaft mit vielen Abwesenden, für die das Spiel eine Nummer zu gross war. Vinícius wurde bei den Blancos schmerzlich vermisst und Mbappé spielte eine tragende, aber negative Rolle. Zusätzlich zu seinem schlechten Spiel verschoss er nach einer Stunde einen Elfmeter, der den Ausgleich hätte bedeuten können.»

Realtotal.de

«In den gesamten 90 Minuten wirkte der Top-Transfer des Sommers ratlos, wenig fokussiert und schlichtweg nicht wie ein Spieler, der Real Madrid zurzeit helfen kann»

«Als der Franzose in der 61. Spielminute vom Elfmeterpunkt antrat, hätte er das Spiel frühzeitig in Richtung der Königlichen lenken können. Dass der Weltmeister von 2018 relativ kläglich scheiterte, ist ein Spiegelbild seiner eher rumpeligen Anfangszeit an der Concha Espina. Besonders enttäuschend: Nach Ballverlusten machte der Superstar oft den Anschein, als fiele ihm ein direktes Umschalten schwer. Leider eine glatte Sechs.»

RMC (Frankreich)

«Im Moment ist er so schlecht, er strahlt Unruhe aus, er ist nicht einmal mehr ein Fussballspieler»

«Abgesehen von dem verschossenen Elfmeter sieht man, dass Mbappés Kopf auf dem Kopf steht, sogar die Art und Weise, wie er schiesst, ist grauenhaft. Auf dem Platz macht er nichts mehr, er erreicht nichts mehr, er kann nicht einmal mehr laufen, sich bewegen. Er ist wirklich am Boden, können Sie sich erinnern, einen Spieler so verschwinden gesehen zu haben?»

L'Équipe (Frankreich)

«Da er nicht in der Lage war, Gefahr zu erzeugen, war sein Mangel an Selbstvertrauen eklatant und schädlich für Real»

«In Abwesenheit von Vinicius litt Kylian Mbappé (Note 2 auf einer Skala von 1 bis 10) unter dem Vergleich und konnte bei der logischen Niederlage von Real Madrid in Liverpool die ihm zugedachte Rolle als Anführer des Madrider Angriffs noch nicht ausfüllen. Ein Abend auf dem Kopf und zum schnellen Vergessen für den Bondynois, der enorm viele Pässe verpasste, einen Ball verlor, der die erste grosse Chance der Reds verursachte (4.) und vor allem den Elfmeter zum Ausgleich vergab, der schlecht halbhoch geschossen wurde (61.).»

