Es wäre wirklich viel mehr drin gewesen für den FC Luzern. Sie dominierten das Rückspiel gegen Hibernian praktisch über die volle Distanz. Die Verteidigung sah bei den wenigen Chancen der Gäste aber zwei Mal ganz schlecht aus.

Wie bereits in Edinburgh machte sich der FCL auch daheim das Leben selbst schwer. In der 73. Minute erlaubte sich Verteidiger Marco Burch einen folgenschweren Aussetzer. Nach einem Zweikampf mit Thody Elie Youan drehte sich der 22-Jährige zum Schiedsrichter um und beklagte ein Foul, während sein Gegenspieler weiterlief und in der Mitte Martin Boyle anspielte, der das 2:2 erzielte. Auf das fanden die Luzerner keine Antwort mehr. Sie hatten dem Gegner insgesamt schlicht zu viele Geschenke gemacht.

Auch das erste Gegentor war nach einer Unachtsamkeit gefallen. In der 10. Minute liess sich Captain Max Meyer nach einem Einwurf vom Gegenspieler verunsichern und verlor den Ball im Mittelkreis an Youan. Der ehemalige Angreifer des FC St. Gallen zog los und brachte die Gäste aus Schottland früh in Führung. Sein Schuss war von einem Luzerner unglücklich abgelenkt worden.

Zwar reagierten die Gastgeber prompt und kamen durch Jakub Kadak nur sechs Minuten später zum Ausgleich. In der Folge rannten sie jedoch oft vergeblich an, meist fehlte der Offensive in den entscheidenden Momenten die Kaltschnäuzigkeit.

Die Gäste aus Schottland konnten es sich derweil leisten, nicht mehr viel fürs Spiel zu machen und diszipliniert zu verteidigen. Das gelang bis in die 67. Minute, als der der eingewechselte Kemal Ademi nach einem Eckball doch noch zur verdienten Führung für den FCL traf und im Gesamtskore auf 3:4 verkürzte. Ein weiterer Treffer hätte die Luzerner in die Verlängerung gerettet, dieser fiel jedoch auf der anderen Seite.

Luzern – Hibernian Edinburgh 2:2 (1:1)

13'798 Zuschauer. – SR Diamantopoulos (GRE). – Tore: 10. Youan 0:1. 16. Kadak 1:1. 67. Ademi 2:1. 73. Boyle 2:2.

Luzern: Loretz; Ottiger (46. Ademi), Burch (80. Abubakar), Beka (93. Jaquez), Frydek; Jashari; Dorn, Max Meyer, Beloko, Kadak (65. Okou); Villiger (65. Chader).

Verwarnungen: 42. Vente, 42. Burch, 82. Miller. 88. Frydek. 91. Doidge.

