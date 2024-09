Alex Frei und Pirmin Schwegler nehmen Stellung zu den Gerüchten 26.09.2024

Pirmin Schwegler in Frankfurt und Alex Frei bei Osnabrück – die beiden blue Sport Experten werden jüngst mit neuen Jobs in Deutschland in Verbindung gebracht. Im Europa-League-Studio nehmen sie Stellung.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alex Frei und Pirmin Schwegler gehören seit Mitte September zum Expertenteam von blue Sport und analysieren am Donnerstag gemeinsam die Europa-League-Spiele.

Beide sind zuletzt in den Schlagzeilen und werden mit möglichen Jobs in Deutschland in Verbindung gebracht. Im Studio spricht Moderator Manu Rothmund das Duo auf die Gerüchte an. Mehr anzeigen

Seit Mitte September gehören Alex Frei und Pirmin Schwegler zum Expertenteam von blue Sport. Die beiden analysieren am Donnerstag den Europa-League-Abend an der Seite von Moderator Manuel Rothmund, der im Studio auch die jüngsten Gerüchte aufnimmt.

Alex Frei soll gemäss Medienberichten nämlich als Trainer des VfL Osnabrück in der dritten Liga Deutschlands gehandelt worden sein, nachdem Uwe Koschinat seinen Platz nach dem schlechten Saisonstart räumen musste. «Wenn dem so gewesen wäre, dann hätte mich Philipp Kaufmann als sportlicher Leiter direkt angerufen», entgegnet Frei und stellt klar: «Ich konnte das schnell entkräften, weil es für mich gar nicht infrage gekommen wäre.» Am Mittwoch präsentierte Osnabrück dann mit Pit Reimers ein anderes Gesicht als Koschinat-Nachfolger.

Nach wie vor als heisses Gerücht gilt der mögliche Wechsel von Pirmin Schwegler zu Eintracht Frankfurt. Der 37-Jährige soll als Technischer Direktor zurückkehren zu dem Klub, für den er zwischen 2009 und 2014 insgesamt 141 Spiele bestritt. «Gespräche gibt es. Aber die laufen seit vielen Jahren, weil ich seit vielen Jahren verbunden bin mit diesem schönen Verein», sagt Schwegler, der bis vor kurzem bei Hoffenheim als Direktor Profifussball tätig war, ehe der Vertrag Ende Juli in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst wurde.

