9 Spiele, 30 Tore und 5 Platzverweise – die neu eingeführte Ligaphase der Europa League bietet am Donnerstag Spektakel. Diese Szenen musst du gesehen haben.

P. Lämmle, L. Betschart Patrick Lämmle

Kalte Dusche für Tottenhams Drăgușin

Mit knapp 40 Minuten Verspätung wird die Partie von Tottenham Hotspur gegen FK Karabach Agdam angepfiffen. Als Grund für den verschobenen Anpfiff gibt der englische Premiere-League-Klub verschiedene Störungen bei der Anreise zum Stadion an. So richtig wach sind die Spurs beim Anpfiff trotzdem nicht.

In der 7. Minute verschätzt sich Innenverteidiger Radu Drăgușin bei einem Rückpass eines Teamkollegen so sehr, dass er den heranstürmenden Gegenspieler als letzter Mann nur noch mit einem Foul stoppen kann. Die logische Folge: Drăgușin sieht die Rote Karte und muss unter die Dusche.

Tottenhams Drăgușin zieht in der 7. Minute die Notbremse und sieht Rot 26.09.2024

Ein sinnbildlicher Fehlschuss

Trotz langer Unterzahl kommt Tottenham vor Heimpublikum zu einem Heimsieg – auch, weil Karabach einen Penalty verschiesst und absolute Top-Chancen auslässt. Bestes Beispiel: Der Fehlschuss in der 40. Minute von Juninho.

Juninho vergibt den Ausgleich gegen Tottenham kläglich 26.09.2024

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Union Saint-Gilloise wehrt sich gegen Fenerbahçe nach einem Platzverweis in der 74. Minute gegen Innenverteidiger Kevin Mac Allister in Unterzahl gegen die drohende Niederlage. Allerdings mit mässigem Erfolg. In der 82. Minute steht der andere Innenverteidiger, Christian Burgess, zur falschen Zeit am falschen Ort und befördert den Ball ins eigene Tor. Mehr als der Anschlusstreffer will den Belgiern in der Folge nicht mehr gelingen.

82. Minute: Pechvogel Burgess trifft ins eigene Tor 26.09.2024

Frankfurt-Joker Ebimbe sticht nach 106 Sekunden, aber …

Eintracht Frankfurt tut sich zuhause gegen Viktoria Pilsen lange schwer. Nach exakt 60 Minuten schickt Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller den 23-jährigen Franzosen Junior Dina Ebimbe ins Rennen. Und der trifft bei erster Gelegenheit zum 2:1 und stellt damit die Weichen auf Sieg. Als kurz darauf Kristensen das Skore auf 3:1 stellt, scheint die Messe gelesen.

62. Minute: Frankfurt-Joker Ebimbe trifft nach 106 Sekunden 26.09.2024

Doch die Frankfurter haben sich zu früh gefreut, denn plötzlich spielt Václav Jemelka gross auf. In der 86. Minute bereitet er das 2:3 vor und trifft dann in der 2. Minute der Nachspielzeit höchstpersönlich zum 3:3-Endstand. Neue Freunde findet Jemelka in Frankfurt definitiv keine an diesem Abend!

90.+2' Minute: Jemelka schockt die Eintracht 26.09.2024

Späte Wende und zwei Platzverweise in Braga

Späte Tore fallen auch in Portugal, wo der SC Braga die Israeli von Maccabi Tel Aviv empfangen. Erst in der 88. Minute gelingt Braga der Ausgleich – und in der 95. Minute schiesst Bruma das Heimteam mit seinem zweiten Treffer per Penalty doch noch zum Sieg. Die Nerven bei den Gästen liegen danach blank. Sowohl Gavriel Kanichovsky als auch Tyrese Asante fliegen in der Nachspielzeit wegen Unsportlichkeiten mit Gelb-Rot vom Platz.

Doppel-Rot für Maccabi Tel Aviv in den Schlussminuten 27.09.2024

Die Europa-League-Highlights vom Donnerstag

Ajax – Beşiktaş 4:0 UEFA Europa League // Matchday 1 // Saison 24/25 26.09.2024

Frankfurt – Plzeň 3:3 UEFA Europa League // Matchday 1 // Saison 24/25 26.09.2024

Tottenham – Qarabağ 3:0 UEFA Europa League // Matchday 1 // Saison 24/25 26.09.2024

Roma – Athletic Club 1:1 UEFA Europa League // Matchday 1 // Saison 24/25 26.09.2024

Lyon – Olympiakos 2:0 UEFA Europa League // Matchday 1 // Saison 24/25 26.09.2024

Fenerbahçe – Union Saint–Gilloise 2:1 UEFA Europa League // Matchday 1 // Saison 24/25 26.09.2024

Die Europa-League-Highlights vom Mittwoch