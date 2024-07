SRF-Moderator wird ausgewechselt Darum siehst du Salzgeber jetzt nicht mehr bei der Nati

SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber (links) diskutiert mit Experte Benjamin Huggel. Keystone

Moderatoren-Wechsel im SRF-Team bei der EM: Rainer Maria Salzgeber hat das Team vor Ort verlassen und ist für eine andere Sendung in die Schweiz zurückgekehrt. Derweil hat Annette Fetscherin nach ihrem Reitunfall ihr Comeback gegeben.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rainer Maria Salzgeber wird an dieser EM die Nati-Spiele nicht mehr vor Ort moderieren.

Wegen dem «Donnschtig-Jass» ist Salzgeber am Dienstag in die Schweiz zurückgereist. Sein Ersatzmann vor Ort ist Paddy Kälin.

Annette Fetscherin ist nach ihrem Reitunfall zurück vor der Kamera. Mehr anzeigen

Wenn das SRF am Samstag um 17.10 Uhr auf Sendung geht, um die Nati-Fans auf den EM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und England einzustimmen, wird nicht wie gewohnt Rainer Maria Salzgeber die TV-Zuschauer begrüssen. Der Nati-Moderator ist am Dienstag aus Deutschland in die Schweiz zurückgereist. Der Grund: der «Donnschtig-Jass».

Am Donnerstag startet im aargauischen Seengen die 41. Sommer-Tour der beliebten Jass-Sendung. Seit fünf Jahren ist Rainer nicht nur Salzgeber, sondern auch Gastgeber beim «Donnschtig-Jass» – die Sendung ist eine Herzensangelegenheit für den Walliser, der dafür sogar früher von der Nati abreist, die er nun schon seit zehn Jahren als Moderator hautnah begleitet.

«Ich fühle die Verantwortung, die ich habe, ein so wunderbares Format moderieren zu dürfen», sagte Salzgeber kürzlich in einem «Blick»-Interview über den «Donnschtig-Jass». Schon vor der EM war klar, dass der 54-Jährige die Schweizer Spiele nur bis und mit Achtelfinal begleiten und den «Donnschtig-Jass» von Anfang an moderieren wird.

Paddy Kälin übernimmt für das restliche Turnier die Moderation vor Ort, TV-Experte bleibt Beni Huggel. Am Dienstag hatte Kälin im «Nati-Magazin» bereits seinen ersten Einsatz in Deutschland. Salzgeber wird während dem ersten Halbfinal am nächsten Dienstag und dem Final (14. Juli) in der Studiosendung zu sehen sein.

Fetscherin nach Reitunfall zurück im Studio

Wieder am Start bei SRF ist Moderatorin Annette Fetscherin. Die 41-Jährige hatte sich vor einigen Tagen bei einem Reitunfall den Arm gebrochen und musste operiert werden. Am Dienstag führte Fetscherin wieder mit dick einbandagiertem Arm durch die EM-Sendung – in einer kompletten Frauenrunde mit den Expertinnen Rachel Rinast und Martina Moser.

Instagram/afetscherin