Andreas Böni: «Sieger Yakin ist ein irrer Zocker – aber es gibt auch drei Verlierer» 15.06.2024

Was Captain Granit Xhaka nach seinem überragenden Auftritt gegen die Ungarn zu sagen hat.

Andreas Böni aus Köln Andreas Böni

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem geglückten Auftakt ins EM-Turnier lobt Nati-Captain Granit Xhaka Teamkollegen und Trainer und sagt: «Es ist wichtig, gut zu starten.»

Xhaka zeigt sich überzeugt, dass die schwierige Qualifikation dazu beigetragen hat, dass sein Team gegen Ungarn einen solch starken Auftritt hinlegte.

Über Kwadwo Duah, der gegen die Ungarn sein erstes Länderspieltor markierte, sagt Xhaka: «Er ist ein komplett anderer Stürmer als die anderen, die wir haben.» Mehr anzeigen

Granit Xhaka (32) wird beim 3:1 über Ungarn zum Spieler der Partie gewählt. «Jeder in unserem Team hätte diesen Pokal verdient gehabt», sagt der Captain an der Pressekonferenz nach dem Spiel. blue Sport zeichnet seine wichtigsten Aussagen nach.

Granit Xhaka, hat Sie die Aufstellung auch überrascht?

Der Konkurrenzkampf tut unserer Mannschaft gut. Wir wussten bis heute vor dem Spiel nicht, wer spielt. Der Trainer hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Auch von der Bank kam viel, das 3:1 von Breel war dann der K.O. für Ungarn.

Wird es nun ein Duell um den Gruppensieg mit Deutschland?

Am Schluss müssen wir auf uns schauen. Das Spiel von Deutschland am Freitag war super, von den Schotten weniger. Wir haben nun beide den ersten Schritt gemacht. Es ist wichtig, gut zu starten. Nun müssen wir uns gut erholen, gut schlafen, gut essen, uns gut pflegen lassen.

Sie sagten, Sie seien ein kompletterer Spieler, seit Sie den Trainerschein machen.

Ihr wisst, dass ich sehr ungern über mich selber rede... Aber ich habe das Gefühl, dass mir der Trainerschein sehr vieles gegeben hat. Ich sehe das Spiel vielleicht ein wenig anders. Aber erstmal möchte ich möglichst lang auf dem Platz stehen. Ich bin stolz, die A-Lizenz nun zu haben. Aber auf dem Platz dem Team einen Impuls zu geben, ist noch wichtiger.

Was bedeutet der Sieg gegen Ungarn nach der schwierigen EM-Qualifikation?

Man hat gesehen, wie viele Schweizer im Stadion waren. Unglaublich, wie viel Support wir bekommen. Die schwierige Qualifikation hat der Mannschaft gut getan. In den 13 Jahren, in denen ich in der Nati bin, hatte ich nie so eine schwierige Quali erlebt. Seither ist es im Training intensiver, der Konkurrenzkampf härter. Dann wird man dafür belohnt mit einem Spiel wie gegen Ungarn. Früher haben wir Tore in der 90. Minute bekommen, heute schiessen wir sie.

Nun warten die Schotten. Erwarten Sie eine Reaktion von ihnen nach dem 1:5 gegen Deutschland?

Von unserer Seite aus hoffe ich, dass sie nicht zu stark reagieren… Aber die Schotten haben grosse Spieler in grossen Klubs. Das erste Spiel ist immer speziell, es war schwierig für sie in Deutschland gegen den Gastgeber zu spielen. Wir werden bereit sein für das schottische Team.

Sie wurden «Player of the match». Einverstanden mit der Ehrung?

Ich bin kein Mann für Statistiken. Alle unsere Spieler hätten sich diesen kleinen Pokal verdient.

Wie sahen Sie Kwadwo Duah?

Er bekam seine ersten Minuten gegen Estland und ich hatte das Gefühl, er war leicht enttäuscht, nur 45 Minuten gespielt zu haben. Er ist ein angenehmer, sehr positiver Typ und ein komplett anderer Stürmer als die anderen, die wir haben. Er macht super Abschlüsse. Chapeau an den Jungen. Und dann ist auch Breel wichtig für die Mannschaft, auf und neben dem Platz. Ein Goldjunge.

Mehr Reaktionen zum Auftaktsieg der Nati

Kwadwo Duah: «Es ist ein Märchen» 15.06.2024

Nati-Held Aebischer: «Ich weiss, was ich für Qualitäten habe» 15.06.2024