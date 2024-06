Das sind Huggels und Reifs Favoriten auf den EM-Titel Wer hat die besten Chancen auf den EM-Titel? Im Fussball-Talk Heimspiel nennen Beni Huggel, Marcel Reif und Andreas Böni ihre Favoriten. 06.06.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am kommenden Freitag startet die Europameisterschaft in Deutschland.

Im Fussball-Talk Heimspiel nennen Beni Huggel, Marcel Reif und Andreas Böni ihre Titel-Favoriten. Mehr anzeigen

Hast du deinen Tippspiel-Zettel für die EM schon ausgefüllt? Nein? Dann kannst du vielleicht vom Fachwissen der Fussball-Experten profitieren. «Das ist jetzt keine gewagte Aussage, aber ich sehe die Franzosen sehr stark», meint der frühere Nati-Spieler Beni Huggel. Den Spaniern traut er ebenfalls einiges zu. «Und auch die Engländer haben ein tolles Kader, in den K.o.-Spielen darf es einfach kein Penaltyschiessen geben», lacht Huggel.

Und Deutschland? Huggel: «Die müssen einfach wieder spielen wie eine deutsche Nationalmannschaft. Qualität haben sie, aber sie brauchen auch Mentalität, Geschlossenheit, Kampf, Wille, Ehrgeiz, Biss – alles, was sie in Vergangenheit immer ausgezeichnet hat.» Deshalb rät er Julian Nagelsmann auch, wieder mehr auf die Mentalitätsspieler zu setzen.

Ist England wirklich der Top-Favorit?

Andreas Böni, Chefredaktor Sport bei blue, glaubt an die Engländer: «Ich glaube, England müsste es machen. Mit Harry Kane, der nach München gewechselt ist, um endlich mal etwas zu gewinnen und doch wieder leer ausgegangen ist. Vielleicht überrascht er jetzt alle.»

Die Startruppe von Gareth Southgate gilt auch bei den Buchmachern als Top-Favorit auf den Titel. Trotzdem sagt Marcel Reif: «England glaube ich erst, wenn ich es sehe. Aber mit dieser Mannschaft, mit den Bellinghams und Fodens ... wenn nicht jetzt, dann never ever. Dann sollten sie nie mehr an ein Turnier fahren.»

