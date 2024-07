Gygax: «Die grossen Mannschaften lassen sich noch etwas Zeit» Daniel Gygax hat wenig Gefallen gefunden an den bisherigen Auftritten der Franzosen, einzig die Spanier hätten ihn an dieser EM bislang auf ganzer Linie überzeugt. 03.07.2024

Zwei Eigentore und ein von Kylian Mbappé verwandelter Elfmeter: Frankreich hat auf dem Weg in den EM-Viertelfinal gerade mal drei Treffer bejubelt. Daniel Gygax ordnet die Leistungen der Franzosen ein.

pat Patrick Lämmle

Frankreich gewinnt in der Gruppenphase zum Auftakt dank eines Eigentors von Maximilian Wöber 1:0 gegen Österreich. Die Partie gegen die Niederlande endet 0:0 und zum Abschluss der Gruppenphase resultiert ein 1:1 gegen Polen – Maskenmann Kylian Mbappé trifft vom Punkt.

Im Achtelfinal setzt sich Frankreich gegen Belgien mit 1:0 durch, wobei der Belgier Jan Vertonghen den Ball unglücklich ins eigene Tor ablenkt. Er sei «sehr überrascht» von den Leistungen der Franzosen, sagt blue Sport Experte Daniel Gygax. Und dies nicht im positiven Sinn.

Warum der ehemalige Nati-Spieler, der zwischen 2005 und 2008 drei Jahre in der französischen Ligue 1 spielte, den Franzosen zutraut, dass sie im «Monster-Viertelfinal» gegen Portugal noch eine Schippe drauflegen und welche Mannschaft ihn bislang am meisten überzeugt hat, hörst du im Video am Anfang des Artikels.

