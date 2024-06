Shaqiri: «Jetzt wollen wir die Deutschen ärgern» Xherdan Shaqiri erzielt gegen Schottland das 1:1. Hier hörst du, was er zu seinem Traumtor sagt und was als Nächstes kommen soll. 19.06.2024

Der Mann ist ein Phänomen: Nach Wochen der Fitness-Diskussion schiesst Xherdan Shaqiri ein weiteres Traumtor. Es ist sein zehntes an einem grossen Turnier und er wird zur lebenden Legende. Was er danach dazu sagte.

Andreas Böni aus Köln

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri erzielt gegen Schottland ein Traumtor.

Es ist sein zehntes Tor bei einem grossen Turnier. Damit wird Shaqiri zur lebenden Legende.

Shaqiri richtet den Blick bereits nach vorne und hofft darauf, am Sonntag die Deutschen zu ärgern. Mehr anzeigen

Die Zahlen sind verrückt: An der WM 2014 schiesst Xherdan Shaqiri mit 23 Jahren die Nati gegen Honduras mit einem Hattrick in den Achtelfinal. An der EM 2016 trifft er herrlich per Seitfallzieher gegen Polen. Und auch an der WM 2018, der EM 2021, der WM 2022 und nun eben an der EM 2024 trifft er. Das hat ausser ihm keiner geschafft – europaweit.

Seine zehn Tore an grossen Turnieren sind nun eine Marke, mit der er zur lebenden Nati-Legende wird. Und Murat Yakin hat es richtig gemacht, ihn einmal gegen Ungarn (3:1) auf die Bank zu setzen und ihn dann gegen Schottland (1:1) zu bringen.

«Das ist eben Shaq», sagt Yann Sommer. Er habe erst noch gedacht, er solle nicht direkt schiessen – und dann haut er ihn so rein.

Yann Sommer: «Es war ein hartes Stück Arbeit heute» Goalie Yann Sommer analysiert das Spiel gegen Schottland. 19.06.2024

Shaqiri selbst sagt nach dem Spiel zur Statistik: «Das ist schon sehr speziell, ich bin stolz darauf. Ich bin immer stolz, das Trikot der Schweiz auf dem Platz zu tragen. Es sind sehr schöne Gefühle, es ist immer speziell, wenn du für die Schweiz ein Tor schiesst, für dein Land.»

Shaq weiter: «Ich bin froh, dass der Ball reingegangen ist. Ich habe schon Risiko genommen und habe den Fehler des Gegners eiskalt ausgenutzt.» Dass er spielt, habe er am Tag vor dem Spiel erfahren.

Am Sonntag wartet nun Deutschland im Duell um den Gruppensieg. Die Achtelfinalqualifikation hat man davor mit einem Bein erreicht, weil das Schweizer Torverhältnis (+2) viel besser als jenes der Schotten (-4) ist. Shaqiri: «Deutschland wird ein guter Härtetest für uns. Da kommt nochmals ein anderer Gegner auf uns zu. Wir wollen die Deutschen auch ärgern, das ist klar.»

Shaqiri wird auch gefragt, ob er an der WM 2026 immer noch spiele und seine Bestmarke weiter ausbaue: «Das ist noch sehr weit weg. Ich denke im Moment nur ans nächste Spiel.»

Ob er dann wieder spielen darf? Rein von den Toren her hat er dafür Argumente gesammelt.

Andreas Böni: «Xherdan Shaqiri ist einfach ein Phänomen» 19.06.2024

