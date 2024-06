Yann Sommer: «Achtelfinal gegen Italien wäre speziell» 23.06.2024

In der hoch eingeschätzten EM-Gruppe B kann es zum Abschluss nur das als Sieger feststehende Spanien locker angehen. Italien ein Punkt zur sicheren Achtelfinalqualifikation, Kroatien muss gewinnen. Die Schweizer haben einen Wunschgegner für den Achtelfinal.

Ein 2:1-Sieg gegen Albanien und eine 0:1-Niederlage gegen Spanien – von den Resultaten her muss sich Italien nicht allzu sehr hinterfragen. Erschreckend war allerdings die Chancenlosigkeit gegen die starken Iberer. So ist nun die Nervosität beim Titelverteidiger gross. Das Glück der Italiener ist, dass ihnen ein Punkt reicht, um auf jeden Fall Gruppenzweiter zu bleiben, und dass die Kroaten bislang ebenfalls nicht überzeugen konnten.

Beiden Teams fehlt es an Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Auch das technisch brillante, aber überalterte Mittelfeld der Kroaten um Luka Modric scheint seinen Zenit knapp zwei Jahre nach dem 3. Platz an der WM in Katar endgültig überschritten zu haben. Nun braucht es noch einmal einen Sondereffort, um nicht vor der K.o.-Phase auszuscheiden.

Die Kroaten benötigen wohl zwingend einen Sieg, um die Achtelfinals zu erreichen. Bei einem Unentschieden – und einer gleichzeitigen Niederlage Albaniens – wären sie zwar Gruppendritte. Aber zwei Punkte reichten seit Einführung des aktuellen Modus noch nie zum Weiterkommen.

Kroatien und Italien unter Druck - Gallery Zenit überschritten? Kroatiens Altstar Luka Modric konnte bisher wie seine Teamkollegen nicht überzeugen Bild: Keystone Italiens Lebensversicherung: Gianluigi Donnarumma war gegen Spanien der einzige Italiener in Topform Bild: Keystone Gegen die spanischen Jungspunde wie Nico Williams überfordert und deshalb nun ein Kandidat für die Ersatzbank:Italiens Europameister Jorginho Bild: Keystone Kann sich mit einem Sieg gegen Spanien immer noch für die Achtelfinals qualifizieren: Albanien mit dem in Zürich geborenen Captain Berat Djimsiti (li.) Bild: Keystone Luxusproblem: Spaniens Coach Luis de la Fuente dürfte zum Abschluss gegen Albanien eine Reihe Stammspieler pausieren lassen Bild: Keystone Kroatien und Italien unter Druck - Gallery Zenit überschritten? Kroatiens Altstar Luka Modric konnte bisher wie seine Teamkollegen nicht überzeugen Bild: Keystone Italiens Lebensversicherung: Gianluigi Donnarumma war gegen Spanien der einzige Italiener in Topform Bild: Keystone Gegen die spanischen Jungspunde wie Nico Williams überfordert und deshalb nun ein Kandidat für die Ersatzbank:Italiens Europameister Jorginho Bild: Keystone Kann sich mit einem Sieg gegen Spanien immer noch für die Achtelfinals qualifizieren: Albanien mit dem in Zürich geborenen Captain Berat Djimsiti (li.) Bild: Keystone Luxusproblem: Spaniens Coach Luis de la Fuente dürfte zum Abschluss gegen Albanien eine Reihe Stammspieler pausieren lassen Bild: Keystone

Albanien darf sich bei einem Sieg gute Chancen auf das erstmalige Erreichen der Achtelfinals ausrechnen, steht aber vor einer Herkulesaufgabe. Zwar ist völlig offen, welchen seiner Spieler Spaniens Coach Luis de la Fuente eine Pause gönnen wird, doch auch die Ersatzbank der «Furia roja» weist enorm viel Qualität auf.

Die Schweizer hoffen auf Italien

Italien, Kroatien oder Albanien – gegen eine dieser Nationen wird die Schweiz am nächsten Samstag in Berlin antreten. «Gegen Italien wäre natürlich speziell, ich kenne viele Spieler dieser Mannschaft», sagt Nati-Goalie Yann Sommer, der bei Inter Mailand unter Vertrag steht, nach dem Spiel zu blue Sport.

Auch Bologna-Legionär Michel Aebischer sagt: «Ein Duell gegen Italien wäre speziell und schön. Denn wir haben die Möglichkeit, gegen Italien zu bestehen. Aber ich wäre auch nicht traurig, wenn es ein anderer Gegner wird.» Kwadwo Duah würde ebenfalls «sehr gerne gegen Italien spielen».

