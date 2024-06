Einen Tag vor dem Holland-Spiel zeigt sich Kylian Mbappé mit seiner neuen Gesichtsmaske. IMAGO/ANP

Einen Tag vor dem Spiel gegen Holland hat Frankreich-Star Kylian Mbappé im Training seine neue Gesichtsmaske präsentiert. Laut Frankreich-Coach Deschamps dürfte der 25-Jährige dann morgen auch auf dem Platz stehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kylian Mbappé dürfte trotz Nasenbeinbruch am Freitag gegen Holland auf dem Platz stehen.

Wie Bilder aus dem Frankreich-Training zeigen, hat sich der 25-Jährige für eine Gesichtsmaske in Blau, Weiss, Rot entschieden. Mehr anzeigen

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé hat sich in der Partie gegen Österreich das Nasenbein gebrochen. Beim zweiten EM-Gruppenspiel der «Les Bleus» gegen Holland dürfte der Stürmer aber bereits wieder auf dem Platz stehen.

«Er fühlt sich besser und es entwickelt sich alles in die Richtung, dass er morgen verfügbar ist», gab Didier Deschamps an einer Pressekonferenz am Donnerstag Entwarnung.

«Gestern konnte er etwas trainieren, das ist auch heute der Fall. Wir werden alles dafür tun, dass er morgen verfügbar ist», fügte der Frankreich-Coach an.

Maske in Frankreichs Farben

Damit scheint die eine grosse Frage vor dem zweiten Gruppenspiel der Franzosen geklärt. Und auch auf die zweite gab es am Tag vor dem Holland-Duell eine Antwort. Was für eine Gesichtsmaske wird Mbappé künftig auf dem Platz tragen?

Doch kein Ninja-Turtle – zahlreiche Mbappé-Fans hätten sich wohl eine andere Maske für ihren Superstar gewünscht. IMAGO/ANP

Im Training wurde der 25-Jährige nun entgegen der Wünsche zahlreicher Fans nicht mit einer Ninja-Turtle-Maske gesichtet, sondern mit einer in den französischen Farben.

Quelle der Inspiration für Mbappé – der Superstar braucht eine Maske Kylian Mbappé hat sich das Nasenbein gebrochen und ist auf der Suche nach einer passenden Maske. Vielleicht wirken die folgenden Bilder ja inspirierend. Der heutige blue Sport Experte Mladen Petric trägt im Pokalfinal 2007 eine Gesichtsmaske in den Vereinsfarben des FC Basel. Und auch das für Kroatien typische Schachbrett darf nicht fehlen. Bild: Imago Ein paar Jahre später trägt auch der damalige FCB-Stürmer Marco Streller eine hübsche Maske. Sie ist perfekt auf die Captain-Binde abgestimmt. Bild: Imago Wie die blue Sport Experten Mladen Petric und Marco Streller glänzt derzeit auch Per Mertesacker im TV mit seinem Fachwissen. Bei seiner Maskenwahl setzte er einst auf Transparenz. Bild: Imago An der WM in Katar trug auch Südkoreas Superstar Heung-min Son eine Maske. Er hat sich für ein eher unauffälliges Modell entschieden. Bild: IMAGO/Shutterstock Der einstige BVB-Spieler Jakub Blaszczykowski setzte auf ein Modell, dessen Anblick etwas angsteinflössend ist. Bild: Imago Ein paar Jahre später trugen in Dortmund auch Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus Masken. Allerdings nur beim Torjubel, denn die Batman- und Robin-Masken bieten keinen Schutz und sind reine Dekoartikel. Bild: Imago Obschon schlicht gehalten, ist auch die Gesichtsmaske des einstigen Arsenal-Spielers Francis Coquelin ein Blickfänger. Bild: Imago Der Kroate Josko Gvardiol mag es schlicht. Bild: IMAGO/Pixsell Das gilt auch für Napoli-Star Victor Osimhen. Mit dem Aufdruck VO9 setzt er aber noch einen persönlichen Akzent. Bild: Imago Und wenn du dich schon mal gefragt hast, weshalb Fussballer eine Maske tragen, dann frag doch einfach mal bei Robert Lewandowski nach. Bild: Imago Kylian Mbappé hat sich das Nasenbein gebrochen. Deshalb wird er in den kommenden Spielen eine Maske tragen, sofern er dann überhaupt spielen kann. Bild: Keystone

