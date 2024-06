Sandro Schärer pfeift am Mittwoch Portugal gegen Georgien Keystone

Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer bekommt seinen zweiten EM-Einsatz.

Der Schwyzer wurde für die Partie zwischen Portugal und Georgien am Mittwochabend in Gelsenkirchen nominiert. Sein EM-Debüt hatte der 36-Jährige am ersten Turniersonntag im Spiel zwischen Slowenien und Dänemark in Stuttgart gegeben.

Nicht zum Einsatz kommt Schärers Schiedsrichterassistent Stéphane De Almeida. Weil er portugiesische Wurzeln hat, wird er für diesen Match durch den Deutschen Stefan Lupp vertreten. Komplettiert wird das Schiedsrichter-Team durch Assistent Bekim Zogaj und Video-Referee Fedayi San.

