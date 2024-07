Alle Elfmeter gehalten: Diogo Costa hext Portugal in den EM-Viertelfinal 01.07.2024

Diogo Costa hext Portugal am Montagabend mit drei gehaltenen Elfmetern in den EM-Viertelfinal. Gejubelt wird auch im aargauischen Rothrist, denn da ist der Goalie geboren und aufgewachsen.

Nicht Cristiano Ronaldo, sondern Diogo Costa ist nach dem Viertelfinal-Einzug der Portugiesen der gefeierte Mann.

Der Goalie, der im aargauischen Rothrist geboren wurde, hält im Penaltyschiessen gegen Slowenien gleich dreimal.

Costa verbrachte seine ersten sieben Lebensjahre in der Schweiz. Der wertvollste Goalie der Welt besitzt auch den Schweizer Pass.

Wenn SRF-Kommentator Sascha Ruefer vom «Mann aus Sursee» spricht, ist jedem Nati-Fan klar, dass es sich dabei um Haris Seferovic handelt. Doch wer ist der Mann aus Rothrist? So nennt Ruefer am Montagabend Portugals Goalie Diogo Costa, der seine Nation im Penaltyschiessen gegen Slowenien mit drei gehaltenen Elfmetern in den EM-Viertelfinal hext. Drei Penalty-Paraden in einem Elfmeterschiessen bei der EM – das gab es noch nie.

Rothrist, eine Gemeinde aus dem Aargau mit knapp 7500 Einwohnern, ist dank Costa in aller Munde. Der Keeper wurde vor bald 25 Jahren in Rothrist geboren und verbrachte seine ersten sieben Lebensjahre im Aargau. Dann zog er mit seiner Mutter nach Portugal. Medienberichten zufolge lebt Costas Vater noch heute in der Schweiz und arbeitet hier als Lastwagen-Chauffeur.

Neben dem portugiesischen besitzt der 24-Jährige auch den Schweizer Pass. Grosse Berührungspunkte scheint er mit seinem Geburtsland aber nicht mehr zu haben. Nachdem er mit seiner Mutter ausgewandert war, zog es Costa früh in die Jugendakademie des FC Porto, wo Costa schliesslich zum Profi wurde und auch heute noch spielt.

Doch wie lange noch? Mit Glanzleistungen wie jenen am Montagabend im EM-Achtelfinal gegen Slowenien spielt er sich weiter in die Notizbücher von Europas Top-Klubs. Mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro (gemäss «Transfermarkt») ist Costa jetzt schon – gemeinsam mit Gregor Kobel und Gianluigi Donnarumma – der wertvollste Goalie der Welt.

Gleich drei Penaltys pariert Diogo Costa im Elfer-Krimi gegen Slowenien. imago

«Das beste Spiel meines Lebens»

Für Portugal hat er nun auch schon 26 Länderspiele auf dem Buckel. Am Montag wird er mit seinen Glanztaten im Penaltyschiessen zum grossen Helden. «Die Nacht der Träume des Diogo Costa», titelt die portugiesische Zeitung «A Bola». «Die Handschuhe von Diogo Costa halten Portugal bei der Europameisterschaft fest», schreibt «Publico».

Auch ein dickes Lob von Cristiano Ronaldo («Glückwunsch an Diogo») gibt es nach dem Spiel. Der Keeper selbst spricht vom «vermutlich besten Spiel meines Lebens». Diogo Costa, der «Mann aus Rothrist», macht am Montagabend auch den Aargau stolz.