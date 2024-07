Mega-Empfang in Madrid für die spanischen EM-Helden Nach dem Sieg gegen England am Sonntag im EM-Final in Berlin sind die Spanier in der Hauptstadt Madrid eingetroffen. Zunächst wurden sie vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez empfangen. Danach wurden die Helden von Tausenden Fans gefeiert. 15.07.2024

Nach dem Sieg gegen England im Endspiel der Europameisterschaft ist die spanische Nationalelf in die Heimat zurückgekehrt. Dort wird sie vom König, dem Regierungschef und Tausenden Fans gefeiert.

dpa

Die spanische Nationalmannschaft ist nach dem Titelgewinn bei der Fussball-Europameisterschaft in der Heimat überschwänglich gefeiert worden. Die Auswahl mit Lamine Yamal, Nico Williams und Co. kehrte am frühen Nachmittag an Bord eines Airbus der Fluglinie Iberia von Berlin nach Madrid zurück. Nach einem kurzen Aufenthalt zur Erfrischung in einem Hotel wurden die EM-Helden dann von König Felipe VI. empfangen. Zehntausende Fans in roten Trikots und rot-gelb-rote Nationalflaggen schwenkend erwarteten sie ungeduldig in den Strassen der Hauptstadt. Die Menschen riefen immer wieder «Campeones» (Meister) und «Viva España».

🔝 DON ÁLVARO MORATA



PALABRA DE CAPITÁN #C4MPEONES | #VamosEspaña pic.twitter.com/95zmHpfMFQ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 15, 2024

Der Monarch und seine Tochter Sofía hatten beim 2:1-Sieg gegen England am Sonntagabend erst auf der Ehrentribüne des Olympiastadions in Berlin mitgefiebert und waren dann zur Übergabe des EM-Pokals hinunter zu den Spielern gekommen. Anschliessend äusserte sich der sonst eher zurückhaltende König auf der Plattform X euphorisch: «Ihr wart die beste Mannschaft, ihr habt jedes Spiel zu einem Genuss für uns gemacht. Ganz Spanien ist stolz auf euch.»

Spanien feiert seine EM-Helden nach Rückkehr - Gallery Der Monarch dankte der siegreichen Nationalelf für die Freude, die sie dem Land gebracht hätten. Bild: dpa Wenige Minuten nach der Landung der Iberia-Maschine aus Berlin in der spanischen Hauptstadt präsentieren die Spieler und die Begleitmannschaft den begehrten Pokal. Bild: dpa Zehntausende Fans feierten die spanische Nationalelf, die zum vierten Mal die Europameisterschaft gewonnen hatte. Bild: Andrea Comas/AP Bei der Rückkehr der spanischen Nationalmannschaft aus Berlin waren am Flughafen in Madrid keine Fans zugelassen. Bild: dpa Für die Spanier ein Bild für die Geschichtsbücher: Die Nationalelf jubelt über den Sieg gegen England im Endspiel der Europameisterschaft 2024. Bild: dpa

Königstöchter im Trikot der Nationalelf

Beim Empfang im Zarzuela-Palast trugen die Töchter des Königs, Kronprinzessin Leonor (18) und Infantin Sofía (17), Trikots der Nationalelf mit der Rückennummer 10 von Leipzigs Dani Olmo, der mit seinem Tor zusammen mit dem Treffer von Jungstar Lamine Yamal beim 2:1 gegen Frankreich den Weg ins Finale geebnet hatte. Mannschaftskapitän Álvaro Morata überreichte dem König ein Trikot mit der Aufschrift «Reyes de Europa 4» (Könige Europas 4). Die Spieler trugen zur Erinnerung an den vierten EM-Titel weisse Hemden mit demselben Aufdruck. Felipe dankte den Fussballern für die Freude, die sie dem Land gebracht hätten.

Wer kann, der kann: Die Königstöchter posieren mit dem EM-Pokal. Imago

Nach dem König empfing Regierungschef Pedro Sánchez das Nationalteam. «Stolz auf die Spieler. Stolz auf die Mannschaft. Stolz auf das Land», hatte der Sozialist am Vorabend auf X bekannt. «Ihr habt ganz Spanien mit eurem Spiel zum Vibrieren gebracht», fügte Sánchez hinzu. Er sprach von einem ausserordentlichen historischen Erfolg. Auch Sánchez erhielt ein Trikot, wie es zuvor der König bekommen hatte.

Im offenen Doppeldeckerbus durch die jubelnden Menschenmassen

Nach diesen offiziellen Terminen machten sich die Nationalspieler im offenen Doppeldeckerbus auf die Fahrt durch das Zentrum der Millionenmetropole zum mythischen Cibeles-Brunnen an dem gleichnamigen Platz. Dort feiert Spanien immer seine Fussballtriumphe. Zehntausende jubelnde Menschen, von denen viele seit dem Mittag bei mehr als 30 Grad im Schatten für einen guten Platz ganz vorn ausgeharrt hatten, säumten die Strassen.

❤️💛❤️



UNA COPA ESPECIAL



LA EUROCOPA DE TODOS#C4MPEONES | #VamosEspaña pic.twitter.com/GYig3yU1jC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 15, 2024

Jubel auch in der Heimatstadt von Yamal

Stolz und vor allem wohl besonders tief empfundenen Jubel gab es in Rocafonda. In dem Einwandererviertel der katalanischen Stadt Mataró nördlich von Barcelona wuchs Yamal auf. Das Spiel wurde dort in einem Park auf einer grossen Leinwand vor 5'000 begeisterten Fans übertragen. Viele junge Leute, die wie Yamal Kinder von Einwanderern sind, sehen in dem erst 17 Jahre alten Offensivspieler ein Vorbild.

4000 personas están viendo el partido en Mataró, adonde han llegado periodistas de todas partes para hablar de Rocafonda, el barrio donde crecí y en el que Lamine Yamal se ha convertido en un ídolo entre los escolares. Así, las sorpresas de la Historia. pic.twitter.com/LlXwQfhG4a — Jorge Carrión (@jorgecarrion21) July 14, 2024

dpa