Dominik Szoboszlai ist Ungarns Superstar. Bild: Keystone

Nach der Nullnummer gegen Dänemark gewinnt die Schweiz auswärts gegen Irland 1:0. Euphorie kommt zwar keine auf, aber auch die Alarmglocken heulen nicht auf. Etwas anders sieht das bei den Schweizer Gruppengegnern aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Gruppengegner Ungarn und Deutschland sind siegreich ins EM-Jahr gestartet.

Schottland dagegen befindet sich im freien Fall und verliert die beiden Testspiele gegen die Niederlande und Nordirland. Mehr anzeigen

An der EM im Sommer trifft die Schweiz der Reihe nach auf Ungarn, Schottland und Deutschland. Die Teams präsentieren sich drei Monate vor der EM in unterschiedlicher Verfassung.

Shaqiri ist ein Phänomen – wenn er sauer ist, dann liefert er in der Nationalmannschaft Nach fünf Spielen wieder ein Sieg für die Schweizer Nationalmannschaft. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni nach dem Spiel. 27.03.2024

Ungarn baut Serie der Ungeschlagenheit weiter aus

Das erste EM-Spiel gegen Ungarn könnte für die Nati zur Knacknuss werden, denn das Team von Nationaltrainer Marco Rossi ist gut im Schuss. Drei Tage nach dem 1:0-Sieg gegen die Türkei gewinnt Ungarn am Dienstag auch das Testspiel gegen den Kosovo. Beim 2:0-Sieg eröffnet Superstar Dominik Szoboszlai das Skore. Ungarn ist nun schon seit 14 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert vom 26. September 2022. Damals unterlag der Schweizer EM-Gegner Italien in der Nations League 0:2.

Schottland im freien Fall

Im Testspiel gegen Nordirland haben die Schotten über 80 Prozent Ballbesitz, wissen mit der Kugel aber wenig anzufangen. Das einzige Tor der Partie erzielt Liverpool-Profi Conor Bradley, der den Ball in der 32. Minute sehenswert ins Lattenkreuz zirkelt. Für die Schotten, die im Testspiel davor 0:4 gegen Holland verloren haben, ist es bereits das siebte sieglose Spiel in Folge. Letztmals gewann das Team von Trainer Steve Clarke im September in der EM-Quali.

Die Schotten geraten immer mehr in Schieflage. Bild: Imago

Deutschland läuft heiss

Deutschland startet optimal ins EM-Jahr. Nach dem souveränen 2:0-Sieg gegen Frankreich, gewinnt das neuformierte Team von Julian Nagelsmann auch gegen die Niederlande. Nach dem 2:1-Erfolg kommt im Gastgeberland 80 Tage vor dem Eröffnungsspiel Euphorie auf – der Traum von einem Sommermärchen lebt.

