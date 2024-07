Was sagt Yakin am Tag vor dem Spiel des Jahres?

«Es gilt nicht nur, ihn zu stoppen», sagt Schär, als er auf seine früheren Spiele gegen den England-Captain angesprochen wird. «Die Engländer haben unglaublich viel Qualität. Aber wir haben bisher als Team sehr gut verteidigt, sehr kompakt und solidarisch. Morgen wird das Gleiche gelten.»

Wie die Stimmung in England vor der Partie gegen die Schweiz ist, weiss Schär indes nicht. «Ich habe in den letzten Tagen nicht viel Kontakt mit meinen Kontakten in England gehabt. Schlussendlich stehen sie im Viertelfinal, egal wie sie gespielt haben. Das interessiert morgen niemand, wie die Spiele davor waren oder in der Gruppenphase. Sie haben so viel Qualität, dass sie jeder Mannschaft weh tun können. Und auf das müssen wir vorbereitet sein.»