«Granit Xhaka ist drei gute Spiele davon entfernt, ein sehr guter Kandidat für den Ballon d'Or zu sein», schreibt die britische Zeitung «Guardian». Wie stehen die Chancen des Nati-Captains? blue Sport macht den Check.

Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer gewinnt den Ballon d'Or? Champions-League-Sieger Real Madrid stellt die Topfavoriten, aber dieses Jahr hat womöglich auch ein Schweizer eine kleine Chance auf die begehrte Auszeichnung.

Die britische Tageszeitung «The Guardian» glaubt, dass Granit Xhaka ein «sehr guter Kandidat» sei, sollte der Nati-Captain die Schweiz in den EM-Final oder vielleicht sogar zum Titel führen.

Die Ballon-d'Or-Gala geht am 28. Oktober in Paris über die Bühne. Mehr anzeigen

Im Oktober wird in Paris der Ballon d'Or vergeben. «France Football» kürt zum 68. Mal den besten Fussballer. Noch nie konnte ein Schweizer die begehrte Trophäe gewinnen. Doch dieses Jahr scheint es tatsächlich einen Kandidaten zu geben. Zumindest sieht das «The Guardian» so.

Im Hinblick auf den EM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und England am kommenden Samstag schreibt die britische Tageszeitung: «Granit Xhaka ist drei gute Spiele davon entfernt, ein sehr guter Kandidat für den Ballon d'Or zu sein.»

Die Aussage kommt nicht von ungefähr. Schliesslich war Xhaka ein Schlüsselspieler in Leverkusens ungeschlagener Meistersaison in der Bundesliga und Siegtorschütze im DFB-Pokalfinal. Um ein Haar hätte Leverkusen seine Traumsaison auch noch mit dem Gewinn der Europa League gekrönt.

Der EM-Titel fällt schwer ins Gewicht

Und was, wenn der Nati-Captain die Schweiz jetzt noch sensationell zum EM-Titel führt? Dann hätte Xhaka wohl tatsächlich intakte Chancen auf den Ballon d'Or. In jüngster Vergangenheit wurden mehrmals Spieler mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet, die an Welt- oder Europameisterschaften geglänzt hatten.

Lionel Messi gewann 2023 den Ballon d'Or nach Argentiniens WM-Triumph, Luka Modric 2018 nach Kroatiens Vize-WM-Titel und Cristiano Ronaldo 2016 nach Portugals Gewinn der EM. 2021 schaffte es Jorginho bei der Wahl immerhin auf den dritten Platz. Neben der EM gewann der Italiener in diesem Jahr mit Chelsea aber auch die Champions League.

Das sind die Top-Favoriten auf den Ballon d'Or

Die Top-Favoriten auf den diesjährigen Ballon d'Or sind Jude Bellingham und Vinicius Junior. Sie gewannen mit Real Madrid die Champions League und die spanische Meisterschaft und haben auch noch die Chance auf einen Triumph mit ihrer Nationalmannschaft – Bellingham mit England, Vinicius mit Brasilien an der Copa América. Auch Toni Kroos, der seine Karriere nach der EM beenden wird, könnte bei einem Siegeszug der Deutschen zu einem ernsthaften Kandidaten werden.

Bei einer Schweizer EM-Sensation könnte plötzlich auch Manuel Akanji vorne mitmischen. Unter Pep Guardiola bei Englands Meister Manchester City ist er Stammspieler und zur Leaderfigur gereift. Und an der EM gehört Akanji als Abwehrboss der Nati zu den herausragenden Spielern.

